Tropas del Ejército sostienen enfrentamientos con Estructura Dagoberto Ramos en Corinto, Cauca

Luego de los combates que se registran desde esta mañana de este miércoles en zona rural del municipio de Corinto, Cauca, tropas del Ejército llegaron a la zona para reforzar las operaciones militares contra los grupos terroristas. Las autoridades confirmaron que un menor de edad que estaba en poder del grupo armado fue rescatado.

Según el ejército, en las primeras horas de la operación se logró la incautación de abundante material explosivo, el cual pretendía ser usado para atacar a la fuerza pública de otros municipios por parte de la estructura de las disidencias de las Farc que delinque en esa zona.

"Los combates continúan en el sector mientras las unidades mantienen presencia para asegurar el control territorial y salvaguardar a la población de la Estructura Dagoberto Ramos. Por eso nosotros nos desplazamos hasta allá para devolverle la tranquilidad a la población civil " dijo el General Alirio Aponte Sepúlveda, comandante de la Brigada 29 del Ejército.

Tras estos enfrentamientos, a esta hora varios integrantes de la disidencia intentan huir hacia otros sectores del norte del departamento del Cauca, zona que está asegurada por la fuerza pública para evitar que huyan.