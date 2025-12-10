El plan navideño imperdible para vivir en familia en Bogotá este diciembre: nieve, juegos y más

Salitre Mágico inauguró oficialmente la temporada decembrina con la cuarta edición de su Festival de Navidad 2025, un evento que ya se convierte en uno de los planes imperdibles para las familias en la capital.

Bajo el concepto “La Magia de la Navidad se vive en Familia”, el parque se transforma en un escenario lleno de luces, decoración temática, nieve artificial y experiencias que buscan reconectar a grandes y chicos durante esta época especial.



¿Cuándo puede asistir?

La temporada estará disponible del 29 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026, con una versión renovada que, según el equipo del parque, es la más completa y llamativa hasta el momento.

Diana Zambrano, subdirectora de marketing de Salitre Mágico, explica que este evento ha evolucionado desde su primera edición:

“Empezamos poquito a poquito, pero esta cuarta edición tiene más luces, más espacios y una ambientación realmente linda. El parque se viste completamente de Navidad”, afirma.



Navidad en Salitre Mágico. Foto: Salitre Mágico

La propuesta combina actividades tradicionales con la emoción característica del parque de diversiones, convirtiéndose en una experiencia diferente frente a otros planes decembrinos en la ciudad.



Actividades de Navidad en el Salitre Mágico

El Festival de Navidad ofrece a los visitantes actividades clásicas como:



Asar masmelos

Decorar galletas

Crear su propio muñeco de nieve

Escribir la carta a Papá Noel

Pero, además, es posible disfrutar de las atracciones más icónicas del parque, incluida Drakko, la montaña rusa que alcanza los 100 km/h y que se ha convertido en un símbolo visible desde la Avenida 68.

Navidad en Salitre Mágico. Foto: Salitre Mágico

“Qué delicia poder combinar el plan extremo con el plan tradicional de familia. Aquí todos son bienvenidos, desde bebés hasta adultos sin límite de edad”, asegura Zambrano.



Horarios y recomendaciones para la visita

Hasta el 25 de diciembre, el parque funcionará de 10:30 a.m. a 9:00 p.m.

A partir del 26 de diciembre y hasta el 12 de enero, el horario será hasta las 7:30 p.m.

El único día en el que el parque estará cerrado será el 24 de diciembre.

Zambrano recomienda llegar temprano y adquirir el pasaporte, que permite ingresar tanto de día como de noche. “El parque está completamente decorado y recorrerlo puede tomar unas tres horas. Entre más temprano llegues, más disfrutas las 28 atracciones y cierras con broche de oro con la Navidad”.