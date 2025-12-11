En vivo
Blu Radio  / Nación  / Gobierno tendrá acercamientos exploratorios con la ‘Inmaculada’ y otras dos bandas delincuenciales

Gobierno tendrá acercamientos exploratorios con la ‘Inmaculada’ y otras dos bandas delincuenciales

El presidente Petro autorizó adelantar acercamientos exploratorios de paz con tres bandas criminales: 'Los Costeños' y 'Los Pepes', que delinquen en Barranquilla, y 'La Inmaculada', cuyo cabecilla es alias 'Pipe Tulúa'.

