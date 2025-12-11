Gobierno tendrá acercamientos exploratorios con la ‘Inmaculada’ y otras dos bandas delincuenciales

A pesar de que el presidente Gustavo Petro dio el aval a la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá', máximo cabecilla de la banda criminal 'La Inmaculada' y quien es responsable de centenares de crímenes en el Valle del Cauca y otras zonas del país, en las últimas horas se conoció una resolución que establece los acercamientos de carácter exploratorio de paz con esta banda delincuencial.

"Para adelantar acercamientos exploratorios y contactos con la estructura armada organizada de crimen de alto impacto autodenominada 'La Inmaculada' con el fin de verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones, y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República", se lee en la resolución.

Pero no solo habrá acercamientos explotarlos con la banda delincuencial al mando de alias 'Pipe Tulúa' sino también con 'Los Pepes' y 'Los Costeños', dos estructuras delictivas en los departamentos del Valle y el Atlántico.



A propósito de las recientes decisiones del Gobierno nacional en el marco de la paz total, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó cifras para justificar los acercamientos de tipo exploratorio con 'La Inmaculada', 'Los Pepes' y 'Los Costeños'.

“Gracias a la política del Gobierno del presidente Petro de la Paz Urbana, hoy Barranquilla presenta unas estadísticas envidiables. Desde el mes de septiembre a día de hoy se ha reducido el homicidio un 50 % y un 80 % la extorsión. Se ha logrado sentar en tres ocasiones a Castor y a Palomino para que se llegue a este acuerdo que ha venido funcionando. Son políticas nacionales, lo demás es de engañabobos”, dijo Benedetti.



Jorge Lemus, quien funge como director del DNI, Alexander Rojas y Rosania Santiago fueron designados para adelantar estos acercamientos exploratorios con ‘La Inmaculada’.