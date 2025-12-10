Gremios proponen 7.21% para el salario mínimo; advierten sobre explosión de informalidad

La discusión sobre el incremento del salario mínimo para el próximo año en Colombia ha comenzado con una brecha significativa entre las partes. Mientras que las centrales obreras y los sindicatos solicitan un aumento del 16% para los trabajadores, los gremios empresariales —SAC, ANDI y ACOPI (pequeños empresarios)— han respondido con una oferta inicial del 7.21%.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores (SAC), enfatizó en Mañanas Blu, que su postura se basa en un "análisis muy conscienzudo" del escenario laboral actual.



La alarma de la informalidad

La propuesta de los gremios toma en cuenta un contexto laboral que califica como "no menor". Una de las principales preocupaciones es la creciente cantidad de colombianos que ganan por debajo del mínimo legal. Actualmente, más de 11.38 millones de compatriotas perciben menos de un salario mínimo. Esta cifra es superior en 1.23 millones de personas a la registrada hace un año, lo que implica que hoy hay más ciudadanos ganando por debajo del mínimo que antes.

Otro punto central es el crecimiento de la informalidad laboral, considerada por Bedoya como la "verdadera precarización del trabajo",. La tasa de informalidad laboral ya asciende a 13.6 millones de compatriotas. Esta cifra representa 732,000 personas más que hace 12 meses. De hecho, de los 977,000 nuevos ocupados que se sumaron al mercado laboral en octubre de 2025, 732,000 están en la informalidad.

Además, la población de colombianos que sí ganan un salario mínimo y que serán objeto directo de la decisión final ha disminuido, pasando de 3.7 millones el año pasado a 2.4 millones este año, según mediciones del Dane. Esta "expulsión" de 1.3 millones de colombianos que dejaron de ganar el salario mínimo se ha asociado con las alzas pasadas muy por encima de la inflación y la productividad,.



Los empresarios argumentan que la mayoría de los colombianos tienen productos financieros como microcréditos, créditos de vivienda, libranzas y tarjetas de crédito. Si el incremento salarial es excesivo, el "golpe" se sentirá en toda la economía, no solo afectando a los 2.4 millones que ganan el mínimo, sino a todos los ciudadanos que pagan bienes y servicios, muchos de los cuales están "anclados" e "indexados" al salario mínimo y subirían en esa misma medida.

A pesar de la gran diferencia entre el 16% solicitado y el 7.21% ofrecido, el Dr. Bedoya afirmó que los empresarios siempre acuden a la comisión de concertación con el ánimo de buscar un acuerdo. Sin embargo, este acuerdo debe basarse en cifras que sean "lógicas, materializables" y que tengan sentido para los trabajadores, los generadores de empleo y el resto de los colombianos. Se espera que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de lograr una concertación.

