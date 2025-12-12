Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores siguen cada sorteo con la expectativa de acertar la combinación ganadora.

Para muchos, esta lotería es más que una apuesta: es una tradición diaria que mezcla emoción, esperanza y el deseo de cambiar la suerte.

Número ganador de Paisita Día hoy, viernes 12 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 12 de diciembre de 2025 es el 5574 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5574

Dos últimas cifras: 74

Tres últimas cifras: 574

La quinta: 5

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha fortalecido la confianza y el interés de sus seguidores. Los resultados se publican puntualmente en estas franjas:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad convierte el sorteo en un momento esperado del día, especialmente para quienes han integrado el chance en su rutina.

Modalidades de juego

Parte del éxito del Paisita Día se basa en la variedad de modalidades que ofrece, pensadas tanto para jugadores con experiencia como para quienes apenas empiezan a probar suerte. Cada opción presenta una dinámica diferente y múltiples caminos para obtener un premio:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite que las cuatro cifras ganadoras aparezcan en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Estas modalidades mantienen el juego dinámico, accesible y atractivo para todo tipo de apostadores.



Valor de las apuestas

Una de las características más destacadas del Paisita Día es su accesibilidad. Los jugadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite ajustarse a diferentes presupuestos sin perder la emoción de la posible ganancia.

Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y facilidad de participación, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar y ganar.