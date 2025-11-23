En vivo
Inician campañas en Cali y el Valle para evitar quemados por pólvora esta temporada de fin de año

Inician campañas en Cali y el Valle para evitar quemados por pólvora esta temporada de fin de año

El propósito es reducir el número de quemados en 2025 y evitar cifras como las del año pasado, cuando se reportaron 83 casos en el departamento, siendo Cali la ciudad con el mayor número de reportes.

