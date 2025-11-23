Inician campañas en Cali y el Valle para evitar quemados por pólvora esta temporada de fin de año

A una semana de iniciar la temporada decembrina, las autoridades de Cali y del Valle del Cauca comenzaron a implementar estrategias para prevenir quemados por pólvora durante el último mes del año, con especial atención en la protección de menores de edad frente al uso inadecuado de estos elementos.

Desde la Secretaría de Salud de Cali, señalaron que, junto a otras dependencias de la Alcaldía, se empezarán a socializar diferentes campañas que promueven el no uso de la pólvora en los barrios, además de intensificar los controles sobre su venta.

"Vamos a tener, con Seguridad y Justicia, todos los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre los establecimientos no autorizados para expender artefactos de pólvora. También realizaremos una campaña de prevención, sobre todo dirigida a los menores de edad. Quiero recordar que la pólvora es peligrosa y que ningún menor está autorizado para usarla en estas festividades de fin de año", dijo Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

Por su parte, la Gobernación del Valle lanzó una campaña que invita a los ciudadanos a reflexionar antes de usar pólvora y a identificar cinco motivos para no hacerlo, con el fin de proteger la vida de niños, adultos y personas vulnerables.



"Esta campaña la hacemos de forma conjunta con todos los alcaldes del departamento y con ustedes, que deben ayudarnos a promover el uso responsable. Pólvora y licor, no. Pólvora con niños, tampoco. Pólvora explosiva, ojalá no. Recordemos que las personas con discapacidad son altamente sensibles a los ruidos, que los niños y las mascotas se asustan y que perdemos el control de ellas", señaló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

El propósito de ambas campañas es reducir el número de quemados en 2025 y evitar cifras como las del año pasado, cuando se reportaron 83 casos en el Valle del Cauca, 42 en Cali y 41 en otros municipios del departamento, entre ellos Palmira, Buenaventura y Tuluá, que fueron los de mayor número de reportes después de Cali.