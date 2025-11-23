En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Emergencia en Cali: grupo de bailarines sufre picaduras de abejas en ensayos del Salsódromo

Emergencia en Cali: grupo de bailarines sufre picaduras de abejas en ensayos del Salsódromo

Una mujer tuvo que ser trasladada a un centro asistencial por una reacción alérgica a la picadura de las abejas. Otros participantes fueron atendidos por el personal médico de la organización.

Publicidad

Publicidad

Publicidad