Emergencia en Cali: grupo de bailarines sufre picaduras de abejas en ensayos del Salsódromo

Organismos de socorro atendieron una emergencia durante uno de los ensayos del Salsódromo de la Feria de Cali, cuando un grupo de bailarines fue atacado por abejas. El incidente ocurrió en la calle 25, entre las carreras Cuarta y Séptima, en el barrio Jorge Isaacs, donde se realizará el nuevo recorrido del desfile inaugural el próximo 25 de diciembre.

Una mujer tuvo que ser trasladada de manera inmediata a un centro asistencial tras presentar una reacción alérgica a las picaduras, requiriendo atención profesional.

"Llegamos al sitio para ubicar el panal y controlar la situación. Efectivamente, hallamos un panal en la base de una palma. Con apoyo del Dagma se recapturaron las abejas y se trasladaron a otro lugar. Como consecuencia, una persona fue picada, atendida en el lugar por el grupo médico y luego trasladada a una clínica", explicó el sargento Pedro Ramírez, jefe de turno de los bomberos voluntarios de Cali.

Otros participantes sufrieron picaduras leves y fueron atendidos en el lugar por el personal médico y la logística de la Feria de Cali, mientras los bomberos permanecieron en la zona para evitar que se repitiera un incidente similar durante los ensayos.