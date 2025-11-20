Secretaría de Movilidad de Cali advierte sobre estafas a través de correos y chats

Luego de diferentes denuncias presentadas por la comunidad a la Secretaría de Movilidad sobre enlaces que estarían llegando a sus correos y celulares para realizar distintos trámites, los ciudadanos en Cali alertaron que podrían estar siendo víctimas de estafas.

Desde la dependencia se advierte a la comunidad que no caiga en este tipo de engaños, ya que se trata de fraudes diseñados para robar dinero o incluso datos personales.

“Le informamos a la ciudadanía caleña que hemos recibido denuncias sobre enlaces fraudulentos que han llegado vía chat o correo electrónico a diferentes ciudadanos. Queremos decirles a los caleños que no caigan en estas situaciones, ya que nos envían links fraudulentos con fines ilícitos”, dijo Sergio Moncayo, subsecretario de Movilidad de la Alcaldía de Cali.

El funcionario manifestó que cualquier trámite o consulta debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad o directamente en su sede ubicada en Salomia, al norte de Cali.

“La Secretaría de Movilidad tiene sus propias páginas, y la página principal es la encargada de notificar a las personas directamente para realizar los pagos. Si tienen alguna duda, les pedimos que se acerquen a las oficinas”, expresó Moncayo.

Según las investigaciones, los enlaces llegan ofreciendo accesos rápidos para realizar pagos, consultar multas o adelantar algunos procedimientos, pero en realidad terminan siendo estafas para los usuarios. Por ello, se solicita denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con los trámites de la Secretaría de Movilidad.