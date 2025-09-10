¿Qué hacer con los deepfakes y fraudes digitales? En 2024 hubo casi 75.000 denuncias

Colombia enfrenta un escenario crítico en materia de ciberseguridad, con 74.829 denuncias por ciberdelitos en 2024, un aumento del 20 % frente a 2023. Los sectores más afectados son la banca, la salud y la energía, con pérdidas millonarias y debilitamiento de la confianza de los usuarios.

La inteligencia artificial ha dado paso a una amenaza más sofisticada: los deepfakes, que permiten crear contenidos falsificados con un realismo tal que pueden utilizarse para suplantar identidades y manipular procesos financieros.

El impacto de la inteligencia artificial en los nuevos fraudes es significativo. Los avances en modelos generativos de IA han brindado acceso a herramientas capaces de producir contenidos falsos en cuestión de segundos. Esto ha generado un riesgo sin precedentes para la confianza en las transacciones digitales. Según Íñigo Castillo, gerente de Incode para Latinoamérica, "la inteligencia artificial está siendo usada por los delincuentes para perfeccionar sus ataques".



¿Cómo evitar afectaciones?

Para abordar este desafío, Incode plantea cuatro acciones clave: adoptar verificación biométrica avanzada, implementar autenticación continua y análisis en tiempo real, fortalecer la cooperación sectorial y promover la educación digital del usuario. La compañía ofrece soluciones de verificación y autenticación digital basadas en inteligencia artificial y biometría avanzada, que integran detección de señales de vida y autenticación continua para diferenciar entre una persona real y una recreación digital.

La confianza digital se ha convertido en el activo más valioso en la era digital. La combinación de un aumento sostenido en los ciberataques y el avance de tecnologías de manipulación digital exige un cambio de paradigma. Las instituciones financieras deben ir varios pasos adelante para anticiparse a los fraudes y garantizar la credibilidad del sistema financiero colombiano.