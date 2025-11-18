En vivo
Capturan a 14 miembros de red dedicada a hacer estafas por internet: así engañaban a sus víctimas

Capturan a 14 miembros de red dedicada a hacer estafas por internet: así engañaban a sus víctimas

El grupo criminal operaba simultáneamente en Colombia, Chile y Perú realizando estafas por redes sociales y pidiendo a las víctimas instalar aplicaciones para "hacer seguimiento" de sus inversiones.

Los estafadores se hacían pasar por miembros de una empresa de inversiones por internet.
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

