Jugada de morosos les saldría muy caro: alertan nueva estafa con ley que sí existe

Los colombianos que tienen deudas pendientes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) están siendo víctimas de estafas. En redes sociales circulan videos y publicaciones en las que se asegura falsamente que el Gobierno ofrece un “indulto tributario” o una condonación total de las obligaciones vencidas.

Lo preocupante es que estos mensajes, con apariencia oficial, han llevado a que muchas personas entreguen información personal e incluso dinero, creyendo que así podrán quedar libres de deudas con la DIAN.

La entidad ha tenido que salir a desmentir los rumores, aclarando que no existe ningún programa vigente que elimine deudas fiscales a solicitud del contribuyente. Además, advirtió que quienes prometen hacerlo están incurriendo en conductas ilegales. De hecho, la DIAN ha recibido denuncias de ciudadanos estafados por falsos funcionarios que cobran por realizar estos supuestos trámites.



La ley sí existe, pero no perdona las deudas con la DIAN

La confusión surge por la llamada figura de “remisibilidad”, contemplada en la legislación tributaria. Sin embargo, esta no aplica para impuestos como el IVA, el impuesto al consumo ni las retenciones en la fuente, los cuales siguen siendo obligaciones activas hasta su pago total.

Uno de los instrumentos legales que los estafadores están usando para engañar a la ciudadanía es la Ley 2294 de 2023, que incluye un parágrafo transitorio. Este permite a la DIAN, hasta el 31 de diciembre de 2025, suprimir de oficio las deudas con más de cuatro años de vencidas, siempre que no existan bienes ni garantías que respalden el pago.



No obstante, la entidad enfatizó que este procedimiento no puede ser solicitado por los contribuyentes, ya que es una potestad exclusiva de la DIAN y se realiza únicamente de manera interna, tras un análisis técnico y jurídico.

Por ello, la autoridad tributaria pidió desconfiar de cualquier mensaje, llamada o persona que prometa eliminar deudas a cambio de dinero o datos personales.

dinero-datacredito-deudas-afp.jpg

Consecuencias de no pagar las deudas tributarias

La DIAN recordó que no cumplir con las obligaciones fiscales puede generar graves consecuencias, entre ellas:



Procesos penales ante la Fiscalía General de la Nación.

Embargo de bienes, como cuentas bancarias, vehículos o propiedades.

Intereses moratorios que aumentan con el tiempo.

Por lo tanto, si alguien le promete “borrarle” la deuda con la DIAN, desconfíe: la ley existe, pero no funciona como los estafadores quieren hacerlo creer.