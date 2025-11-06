Capturados dos hombres que fingían vender oro para estafar a sus víctimas en Floridablanca

Dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bucaramanga luego de cometer un hurto mediante la modalidad de estafa en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. Los detenidos, identificados como Wilfred Barreto, de 28 años, y Brayan Ariza, de 24, habrían engañado a unas personas provenientes de Bogotá simulando la venta de oro por $25 millones.

Según informó el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, “el hurto se cometió mediante modalidad de engaño. Estos delincuentes fingieron la venta de oro y, en lugar de entregarlo, se llevaron el dinero. Fueron capturados en flagrancia cuando pretendían huir de la ciudad”.

Tras el robo, los ladrones intentaron escapar en un taxi, pero fueron interceptados gracias al plan candado y al seguimiento de las cámaras de videovigilancia del Centro Automático de Despacho (CAD), lo que permitió su detención.

El secretario del Interior de Floridablanca, Andrés Ardila Pérez, destacó la reacción oportuna de las autoridades.



“Agradecemos a la Policía Nacional esa pronta reacción que tuvo en unos hechos sucedidos el día de ayer, donde dos sujetos pretendían realizar un hurto a unas personas mediante una estafa”, manifestó.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.