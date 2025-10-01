Policía investiga millonario hurto en edificio de Bucaramanga; amenazaron a las víctimas

Un millonario hurto se registró en el edificio Campanario, ubicado en el barrio La Floresta de Bucaramanga, donde al menos tres residentes fueron víctimas de delincuentes que ingresaron de manera violenta a un apartamento del conjunto.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la central de emergencias 123 de la Policía recibió el aviso de un comportamiento sospechoso en el cuarto piso del edificio, cuando un sujeto fue visto manipulando una de las cámaras de seguridad.

Al llegar la patrulla del CAI Terrazas, vecinos informaron que dos hombres habían ingresado al apartamento 402, donde amordazaron a tres residentes que se encontraban en el ascensor y los obligaron a entrar al inmueble.

Reportan millonario hurto en el edificio Campanario del barrio La Floresta en Bucaramanga. "Rompieron una ventana y amenazaron a las personas para robar en los apartamentos", denunciaron los víctimas. La Policía investiga el caso #MañanasBlu pic.twitter.com/Aup1tEBtOo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 1, 2025

A las víctimas le hurtaron celulares de alta gama, una cadena de oro avaluada en 8 millones de pesos y una billetera estimada en casi dos millones de pesos, además de varias tarjetas de crédito que logró bloquear oportunamente una de las tres personas afectadas.



La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que la Sijin adelanta labores de vecindario y la verificación de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Asimismo, se notificó a la central de comunicaciones y se mantiene contacto con los propietarios de otro apartamento afectado, quienes al momento del hecho se encontraban fuera de la ciudad.

En esa misma zona de la capital santandereana hace dos meses el futbolista del Atlético Bucaramanga Fabry Castro fue víctima de un atraco a mano armada.

"Seis delincuentes en tres motocicletas lo acorralaron en una heladería y le robaron sus joyas de alto valor", fue el reporte de las autoridades.

Las autoridades hicieron un llamado a los residentes de la zona a reforzar las medidas de autoprotección y a reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa, mientras avanza la investigación para dar con el paradero de los responsables del hurto en el edificio Campanario del barrio La Floreta de Bucaramanga.