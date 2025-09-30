Capturan a dos personas con 20.000 dosis de estupefacientes en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en el marco del despliegue del Escuadrón Especial contra el Crimen Organizado Fénix, logró la captura en flagrancia de tres hombres en el asentamiento humano Villas de Girardot. Dos de los detenidos son de nacionalidad extranjera.

El operativo, ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), permitió la incautación de 20.500 dosis de estupefacientes. El material estaba distribuido en 11 bolsas con cerca de 15.000 dosis de marihuana, 5.200 cigarrillos artesanales y 300 bolsas plásticas con cierre hermético que contenían la misma sustancia.

Además, las autoridades encontraron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con dos cartuchos. Los capturados deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía, este resultado representa un golpe contundente contra el microtráfico y la criminalidad en el área metropolitana.

