Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Ataque de EEUU en Caribe
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tercer crimen por hurto en el área metropolitana de Bucaramanga: el último en Piedecuesta

Tercer crimen por hurto en el área metropolitana de Bucaramanga: el último en Piedecuesta

Autoridades ofrecen recompensa para capturar a responsables de los últimos homicidios en Bucaramanga y el área metropolitana.

FOTO CRIMEN EN PIEDECUESTA.jpeg
FOTO: Homicidio en intento de hurto en Piedecuesta- Suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 11:55 a. m.

Un nuevo hecho de violencia enluta al área metropolitana de Bucaramanga. En la madrugada de este miércoles, un hombre identificado como Samuel Quintero Jaimes, de 44 años, fue asesinado con arma cortopunzante en medio de un intento de hurto en el barrio Centro de Piedecuesta.

De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió hacia las 04:05 de la mañana en la calle 11 frente a la nomenclatura 9-22, cuando la víctima se dirigía hacia la plaza de mercado para desempeñarse como cotero. En ese momento, fue abordado por tres sujetos que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Al resistirse, Quintero Jaimes recibió dos heridas en la región clavicular izquierda ocasionadas con arma cortopunzante. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

Los agresores huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido. La SIJIN inició labores de vecindario y revisa las cámaras de seguridad del sector para obtener pistas que permitan identificar y capturar a los responsables.

Este hecho se convierte en el tercer homicidio por hurto en el área metropolitana de Bucaramanga en la última semana, situación que genera preocupación entre la ciudadanía y las autoridades locales.

Publicidad

Hace 24 horas en el barrio La Aurora de Bucaramanga fue asesinado a tiros un hombre, de 38 años, por oponerse al hurto de sus pertenencias.

"Finalmente los delincuentes le hurtaron un bolso y un motocicleta", señaló un habitante del sector a Blu Radio.

Publicidad

Las autoridades de Santander reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier información que contribuya a esclarecer el crimen y dar con los responsables.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Homicidios

Piedecuesta

Santander

Robos

Blu Radio

Noticias de hoy