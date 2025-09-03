Tercer crimen por hurto en el área metropolitana de Bucaramanga: el último en Piedecuesta

Un nuevo hecho de violencia enluta al área metropolitana de Bucaramanga. En la madrugada de este miércoles, un hombre identificado como Samuel Quintero Jaimes, de 44 años, fue asesinado con arma cortopunzante en medio de un intento de hurto en el barrio Centro de Piedecuesta.

De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió hacia las 04:05 de la mañana en la calle 11 frente a la nomenclatura 9-22, cuando la víctima se dirigía hacia la plaza de mercado para desempeñarse como cotero. En ese momento, fue abordado por tres sujetos que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Al resistirse, Quintero Jaimes recibió dos heridas en la región clavicular izquierda ocasionadas con arma cortopunzante. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

Los agresores huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido. La SIJIN inició labores de vecindario y revisa las cámaras de seguridad del sector para obtener pistas que permitan identificar y capturar a los responsables.

Este hecho se convierte en el tercer homicidio por hurto en el área metropolitana de Bucaramanga en la última semana, situación que genera preocupación entre la ciudadanía y las autoridades locales.

Hace 24 horas en el barrio La Aurora de Bucaramanga fue asesinado a tiros un hombre, de 38 años, por oponerse al hurto de sus pertenencias.

"Finalmente los delincuentes le hurtaron un bolso y un motocicleta", señaló un habitante del sector a Blu Radio.

Las autoridades de Santander reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier información que contribuya a esclarecer el crimen y dar con los responsables.