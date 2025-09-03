Publicidad

Santanderes / Aprueban $75.000 millones para apoyar a campesinos cultivadores de Santander

Aprueban $75.000 millones para apoyar a campesinos cultivadores de Santander

Los campesinos que se beneficiarán de los recursos podrán invertir en nueve líneas de producción.

Café.
Café.
Foto: Federación Nacional de Cafeteros
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:41 a. m.

La Gobernación de Santander anunció la puesta en marcha del proyecto AgroSantander 360, iniciativa que busca transformar el sector agrícola del departamento con una inversión de $75.000 millones.

Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de prepliegos y pliegos para la selección del operador que ejecutará el programa. Una vez adjudicado, se iniciará la asignación de los apoyos a productores rurales.

El proyecto, tiene como meta beneficiar a 2.225 familias campesinas e impactar 17.500 hectáreas de cultivos, priorizando productos como palma, plátano, café, limón, caña panelera, fique, mora, cacao y piña.

Entre los objetivos se destacan la implementación de asistencia productiva integral con agricultura de precisión, el acceso a financiamiento, la capacitación en buenas prácticas agrícolas y gestión empresarial, además del fortalecimiento de asociaciones de productores.

“Hoy hacemos historia porque es la primera vez que un gobernador de Santander invierte $75.000 millones en el agro. Este proyecto beneficiará a 2.225 familias, generando más de 9.400 empleos directos y 14.000 indirectos. Queremos que el campesino joven se enamore de nuevo del campo y vea que sí es posible hacer empresa desde sus tierras”, explicó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander, Wilmer Jiménez Gómez.

El programa contará con siete sedes provinciales para orientar a los agricultores sobre requisitos y procesos. El único requisito será ser poseedor o tenedor de tierra. Además, se implementará un software especializado que permitirá dar trazabilidad a las 17.500 hectáreas cultivadas, garantizando transparencia y confianza a los compradores nacionales e internacionales.

