Desmontan valla antipetrista en Bucaramanga en medio de tensiones políticas en Santander

Una valla con el mensaje “Vive el Antipetrismo”, instalada en Bucaramanga como parte de una campaña de un sector del Partido Liberal, fue desmontada recientemente por las autoridades, generando controversia en el ámbito político regional y nacional.

La publicidad hace parte de una estrategia impulsada por un grupo de liberales que busca marcar distancia frente al presidente Gustavo Petro y anticipar que la colectividad no respaldará al candidato del Pacto Histórico en las elecciones de 2026. Según fuentes políticas, está previsto que mensajes similares empiecen a aparecer en otras capitales y municipios del país.

El desmonte de la valla en Bucaramanga se produjo justo días antes de la visita oficial que el mandatario realizará a Santander, lo que ha sido interpretado como un gesto para evitar tensiones durante su agenda en la región.

El dirigente liberal Miguel Ángel Sánchez se pronunció en la red social X, advirtiendo: “¡No se equivoquen! En Santander los liberales defendemos a Colombia. Nuestra casa liberal hoy en Bucaramanga se reviste de coraje para convocar en ella a todos los que amamos nuestro país y no estamos dispuestos a permitir que la terminen de tirar al precipicio”.

FOTO: Casa del Partido Liberal en Bucaramanga

El hecho refleja la fractura interna en el Partido Liberal, donde algunos sectores mantienen cercanía con el gobierno Petro, mientras otros buscan consolidar un bloque opositor con miras a las presidenciales de 2026.

El empresario Luis Fernando Cote Ottens, criticó la postura política de algunos liberales en Santander.

"Esto no representa el sentir de todos los Liberales, es solo el sentir de un Congresista que cree que con sus mañas puede imponerse. Y ese Congresista, que NO fue a la convención departamental, quiere hacer creer que todos pensamos igual", escribió en sus redes sociales.

En Bucaramanga y otras ciudades del país se espera que continúen las discusiones en torno a la campaña de “antipetrismo”, que podría convertirse en uno de los ejes de confrontación política en el año preelectoral.

