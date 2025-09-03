El 30 de septiembre vence plazo para nuevos cupos escolares en Bucaramanga

Hasta el próximo 30 de septiembre de 2025, la Secretaría de Educación de Bucaramanga abrió el proceso de inscripción para la asignación de cupos escolares en instituciones educativas oficiales de la ciudad, correspondientes a la vigencia académica 2026.

La secretaria de Educación, Martha Cecilia Guarín, explicó que los padres de familia deben consultar la disponibilidad de cupos en la página web de la entidad, donde está publicado el listado detallado por institución educativa.

“Es importante que los padres tengan en cuenta que en algunos colegios el número de cupos es limitado, debido a que la cobertura en ciertos cursos ya está completa. Generalmente recibimos mayor demanda en colegios como San Josè de La Salle, Gabriela Mistral, la Escuela Normal Superior, entre otros, pero también existen opciones en otras instituciones educativas oficiales que cuentan con vacantes”, señaló Guarín.

La funcionaria recordó que desde el año pasado se abrió la posibilidad de inscribir estudiantes en educación inicial, en grados prejardín y jardín, con cerca de 200 niños matriculados. Para 2026 se espera ampliar esta oferta, de manera que los padres puedan acceder a la educación oficial desde las primeras etapas escolares.

De acuerdo con el cronograma, los resultados de la primera fase de asignación de cupos estarán disponibles a partir del 14 de noviembre de 2025. Posteriormente, los acudientes deberán realizar la matrícula directamente en el colegio asignado para formalizar el ingreso del estudiante.