Golpe a la delincuencia en Bucaramanga: capturas por homicidio, drogas y porte de armas

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía, adelantó operativos contra la delincuencia en el área metropolitana. En el parque Santamaría, del barrio Diamante I, las autoridades capturaron a un hombre conocido como “Jorge”, de 24 años, solicitado mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, el detenido sería el responsable del homicidio de un pensionado en la vereda Altamira de Piedecuesta, ocurrido el pasado 14 de mayo, en hechos donde la víctima murió por varias puñaladas en el cuerpo.

El capturado fue dejado a disposición del juzgado solicitante.

En otro operativo, la Policía capturó a dos mujeres conocidas como 'La Flaca' y 'Silvia', de 25 y 27 años, y a un hombre identificado como 'Piragua', de 30, en allanamientos realizados en los barrios Nueva Colombia y Moramar de Piedecuesta.

En su poder se hallaron 150 gramos de cocaína, dinero en efectivo y una gramera digital. Los detenidos, quienes ya tenían antecedentes por narcotráfico y porte ilegal de armas, fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Asimismo, mediante “Plan Candado” en el barrio Campo Hermoso, fueron capturados tres delincuentes conocidos como 'Jordan', 'Lascarro' y 'Liz'.

Publicidad

Los sujetos, señalados de hurtar a un ciudadano, fueron sorprendidos con un revólver, seis cartuchos, un celular, un anillo de oro y un vehículo que usaban para cometer sus delitos. También se recuperaron tres dispositivos móviles.

Finalmente, en el sector del parque Centenario, fueron capturados en flagrancia dos hombres de nacionalidad extranjera de 23 y 24 años, quienes se movilizaban en una motocicleta reportada como hurtada y con placas adulteradas.

Habrían atentado contra el conductor de un vehículo en un intento de sicariato. Durante la persecución, los hombres dispararon contra los Policías, por lo que fue necesario el uso legítimo de la fuerza.

Publicidad

Uno de los detenidos resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. En la acción se incautó un revólver con cinco vainillas percutidas, la motocicleta y dos celulares.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que en lo que va del 2025 se han registrado más de 2.800 capturas, las hicieron un llamado a la comunidad para denunciar hechos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.