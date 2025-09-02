Publicidad

Mintransporte contratarán consultoría para viabilidad de tranvía en Bucaramanga

Mintransporte contratarán consultoría para viabilidad de tranvía en Bucaramanga

La consultoría se firmará en los próximos días y busca establecer la viabilidad del tranvía como una alternativa de sistema de transporte masivo.

Autopista Bucaramanga.jpg
BLU Radio. Autopista de Bucaramanga / Foto:Suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 12:32 p. m.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció desde Bucaramanga que en los próximos días se firmará una consultoría con la empresa Metro de Medellín por $768 millones para evaluar la viabilidad de implementar un tranvía en el Área Metropolitana de Bucaramanga.

“En el mes de septiembre firmaremos esta consultoría, que es un compromiso del presidente Gustavo Petro y de esta cartera, para estudiar el tranvía como alternativa de movilidad sostenible. Queremos que este sistema se convierta en un modelo para la región y un ejemplo para todo el país”, afirmó la ministra.

Rojas señaló que la transición hacia este medio de transporte requiere un esquema provisional que garantice la continuidad y eficiencia del servicio actual de Metrolínea, por lo que Metro Medellín también presentará una propuesta a las autoridades locales para asegurar la operación mientras se avanza en la transformación del sistema y en la rehabilitación de estaciones.

En cuanto a la recuperación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea, el Ministerio de Transporte informó sobre avances concretos acordados en la mesa técnica instalada en mayo pasado:

Recuperación del servicio: la Alcaldía de Bucaramanga destinará $8.200 millones para el alquiler de buses padrones que permitan reactivar la troncal. El contrato se firmará en septiembre.

Compromiso de municipios: Bucaramanga, Floridablanca y Girón definirán fechas para girar recursos pendientes del convenio de cofinanciación, mientras que la Nación trabaja en la reprogramación de sus aportes para infraestructura.

Mejoramiento de estaciones: Metrolínea presentará a la Gobernación de Santander un proyecto para obtener recursos que permitan rehabilitar las principales estaciones.

Rediseño tecnológico: la consultoría con Metro de Medellín evaluará opciones de cero emisiones y tipo tranvía, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

“Hoy empieza un nuevo capítulo en la movilidad del área metropolitana: la transición hacia un sistema moderno que responda a las necesidades de los usuarios”, concluyó la funcionaria.

