Miguel Uribe Londoño revela que votó por Gustavo Petro para la Alcaldía de Bogotá

En una entrevista concedida a Mañanas Blu, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habló por primera vez sobre episodios clave de su vida política y personal. En medio de la conversación, hizo una revelación que llamó la atención: en el pasado votó por Gustavo Petro en la contienda por la Alcaldía de Bogotá.

El voto por Petro y la aclaración sobre su papel en la Alcaldía

Uribe Londoño explicó que su voto no significó un apoyo político ni una cercanía con la administración de Petro, sino una decisión motivada por una promesa específica: la construcción del metro en Bogotá.

“Yo voté por Petro fue porque era el único candidato que ofrecía el metro para Bogotá, cosa que a mí me parece que ha debido ser desde muchos años atrás. No entendía yo por qué no”, afirmó. Sin embargo, fue enfático en señalar que nunca hizo parte del gobierno distrital ni apoyó su candidatura:

“Ni apoyé la candidatura ni tuve nada que ver con su gobierno. Infortunadamente, Gustavo Petro, tanto en la alcaldía como hoy, nos ha engañado a todos los colombianos siempre con todo lo que dijo”, recalcó.De acuerdo con su testimonio, sí integró una comisión de empalme en temas de telecomunicaciones, específicamente con la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), pero sin vínculos políticos.

La vida junto a Miguel Uribe Turbay

La conversación estuvo marcada por la reciente tragedia: el magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá tras un atentado ocurrido el 7 de junio. Con profunda emoción, el padre recordó el vínculo cercano que los unió durante casi cuatro décadas.

“Yo vivía muy unido, hemos vivido unidos 39 años y yo me dediqué a la vida de él, mi vida se la entregué a él durante estos 39 años para que fuera lo que era”, relató .Uribe Londoño destacó que su hijo siempre tuvo clara la vocación política, inspirada en la historia de su madre, Diana Turbay, también víctima de la violencia en Colombia.

“Él estudió Derecho porque ya tenía la idea de que iba a ser político. Una política y una misión, una misión por Colombia muy importante por lo que había pasado, por la tragedia de que su mamá había sido asesinada”, señaló.

Su trayectoria en la política nacional

Miguel Uribe Londoño recordó que su vida política inició en 1962, cuando con apenas 26 años fue designado Secretario Económico de la Presidencia por el entonces mandatario Julio César Turbay Ayala. Desde ese rol integró la Junta Monetaria, el Consejo de Ministros y diferentes instancias del gobierno nacional.

“Conocí el país, conocí cómo funcionaba el Estado, conocí la política. Estuve muy cerquita de todos los congresistas y de entender cómo era el sistema”, evocó.Fue en esa época cuando inició su relación con Diana Turbay, secretaria privada de la Presidencia, con quien tuvo a Miguel Uribe Turbay en 1986.

El dolor por la violencia y el legado de su hijo

La entrevista estuvo atravesada por recuerdos dolorosos. El asesinato de Diana Turbay en 1990, víctima del narcotráfico, marcó la vida familiar y definió el destino político de Miguel Uribe Turbay.

Uribe Londoño señaló que desde ese momento se consagró por completo a su hijo, acompañando sus decisiones y su crecimiento político hasta el día de su asesinato.

“Este magnicidio le quitó a Colombia un gran ser humano”, expresó conmovido.

Su rol en el Centro Democrático

En la última parte de la conversación, Uribe Londoño recordó su papel como socio fundador del Centro Democrático, partido creado bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Narró que participó en la conformación de las listas a la Cámara en 2014, donde tuvo un papel decisivo en la selección de figuras como María Fernanda Cabal.

“El presidente Álvaro Uribe y yo decidimos conjuntamente quién sería la cabeza de esa lista a la Cámara y pusimos a María Fernanda Cabal por todos los méritos que entonces tenía para estar en esa posición”, relató.