¿Miguel Uribe será enterrado al lado de la tumba de su madre Diana Turbay?

El sepelio del senador Miguel Uribe Turbay, realizado este miércoles en el Cementerio Central de Bogotá, estuvo acompañado de un ambiente solemne y de lluvia persistente. La ceremonia reunió a familiares, amigos y dirigentes políticos que, además de despedirlo, se preguntaban si el legislador descansaría finalmente junto a su madre, la recordada periodista Diana Turbay.

El cortejo fúnebre ingresó al camposanto a las 2:39 de la tarde, encabezado por el féretro y seguido de cerca por su padre, Miguel Uribe Londoño; su esposa, María Claudia Tarazona, quien llevaba en brazos a su hijo Alejandro, y otros familiares cercanos.



¿Miguel Uribe estará al lado de su madre Diana Turbay?

Durante la ceremonia, se aclaró un dato que había generado confusión: no será en este cementerio donde Miguel Uribe Turbay quede junto a su madre. Según se conoció por parte de funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y allegados a la familia, la periodista Diana Turbay descansa actualmente en una sepultura pequeña ubicada en una capilla bajo la iglesia de Cristo Rey. Allí fue trasladada tras ser exhumada de un cementerio del norte de la ciudad.

Miguel Uribe y su madre, Diana Turbay // Foto: X @MiguelUribeT

La decisión de reposar en ese lugar, que también tenía espacio reservado para otros familiares, fue tomada por doña Nydia Quintero poco antes de su fallecimiento. El plan familiar contemplaba que, en un futuro, el cuerpo de Miguel Uribe fuera llevado a esa capilla para descansar junto a su madre. Sin embargo, por ahora, el entierro se realizó en el Cementerio Central, bajo la administración y coordinación de la UAESP.

Vale recordar que en este cementerio también reposan figuras históricas como Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Laureano Gómez, el general Gustavo Rojas Pinilla, el politólogo Gilberto Álzate Avendaño y el expresidente Alfonso López Michelsen.

El último adió a Miguel Uribe

El acto de despedida se desarrolló en medio de una gran carga simbólica, no solo por la figura política que representaba el senador, sino también por el espacio en el que se realizó, rodeado de tumbas de algunos de los líderes más relevantes de la historia política de Colombia.

El dolor de la familia, quien con lágrimas despidió a Uribe Turbay, se mezcló con la atención pública y mediática, que siguió cada momento de un sepelio que vuelve a marcar la historia de Colombia por la violencia.