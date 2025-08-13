Publicidad

El mensaje que dejó el papá de Miguel Uribe: “Tenemos una oportunidad de cambiar el rumbo en 2026”

Miguel Uribe Londoño ofreció un discurso conmovedor en el funeral de su hijo; pero también habló de política y de las elecciones de 2026.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 02:08 p. m.

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras dos meses de haber recibido disparos en un acto de campaña en Bogotá, surgió por parte de su padre el clamor por la seguridad en Colombia para las elecciones de 2026.

Durante el sentido funeral en la Catedral Primada, el mensaje implícito y explícito fue claro: la tragedia de Miguel debe ser el catalizador para un cambio decisivo en el rumbo del país.

Miguel Uribe Londoño, padre del senador, clausuró el homenaje a su hijo con un emotivo discurso en el Capitolio, en el que no solo describió a Miguel como su "guía y maestro", sino que también hizo un llamado a que su "luz siga iluminando el camino de los colombianos".

En un desgarrador momento, recordó que esta no es la primera vez que la violencia toca a su puerta: "Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa, Diana Turbay. Tuve que decirle a un niño de 4 años la noticia del asesinato de su madre". Ahora, la historia se repite dolorosamente, pues también tuvieron que informarle a su nieto Alejandro que su padre había sido asesinado. Esta dolorosa recurrencia, que recordó a muchos la violencia política de los años 80 y 90, ha dividido a Colombia sobre cómo enfrentar la inseguridad.

El papá de Miguel Uribe dio un mensaje contundente:

Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa

Señaló que aquellos que respaldaron las ideas de Miguel Uribe, cuya causa principal era la seguridad y un país sin violencia, sienten la obligación de enaltecer y alcanzar su propósito de vida.

Publicidad

El padre de Miguel Uribe dijo que el año 2026 es momento crucial para "emprender la lucha más grande de todos los tiempos para el restablecimiento de la paz en nuestro país" y que Colombia "vuelva a la seguridad".

Escuche el discurso completo del papá de Miguel Uribe en el funeral aquí:

