Papá de Miguel Uribe Turbay en su funeral: “La guerra volvió y tocó a mi puerta”

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto en la madrugada, dos meses después de recibir varios disparos durante un acto de campaña en Bogotá, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El féretro cubierto con la bandera colombiana abandonó el Capitolio y entró a la Catedral Primada este miércoles 13 de agosto de 2025, para darle un último adiós. Es de recordar que el senador estuvo 9 semanas ingresado en el hospital en estado crítico desde el día del atentado, el pasado 7 de junio.

Miguel Uribe Londoño, padre del senador, clausuró el homenaje en el Capitolio con un emotivo discurso en el que aseguró que su hijo fue su "guía y maestro" y pidió que su "luz siga iluminando el camino de los colombianos".

En medio de la misa, el padre del político asesinado se refirió también a su fallecida esposa, la periodista Diana Turbay, quien fue asesinada en 1991 por el cartel de Medellín, cuando el senador tenía cuatro años.

"Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa, Diana Turbay. Tuve que decirle a un niño de 4 años la noticia del asesinato de su madre. En esta misma catedral cargue en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá Diana", comentó.

Además, añadió que "hoy también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro que también su padre fue asesinado. Como padre de Miguel siempre estaré agradecido con las plenarias que millones de colombianos elevaron alrededor de todo el mundo. Logró unir a colombianos de todos los colores políticos".

Publicidad

Este atentado dividió a Colombia sobre cómo enfrentar la inseguridad en el país, especialmente en un año electoral, y recordó a muchos la violencia política de los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados por grupos ilegales que buscaban sembrar miedo e influir en la política nacional.