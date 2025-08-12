Publicidad

Emotivo abrazo del pequeño hijo de Miguel Uribe a su abuelo antes de despedirse de su padre

Alejandro, hijo menor de Miguel Uribe Turbay, llegó en brazos de su mamá, María Claudia Tarazona, a la cámara ardiente instalada en el Congreso. Toda la familia estuvo ahí para despedirse.

Alejandro Uribe, hijo de Miguel Uribe, abraza a su abuelo
Foto: Captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 04:15 p. m.

Este martes, 12 de agosto, siguen los homenajes de despedida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la cámara ardiente instalada en el Congreso de la República, esto, luego de que la Fundación Santa Fe confirmara en la madrugada del lunes su muerte tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Modelia, Bogotá.

Varios amigos, compañeros, allegados y familiares llegaron al lugar para dar un último adiós al senador. María Claudia Tarazona, su esposa, fue acompañada de su pequeño hijo Alejandro, quien tiene tan solo cuatro años y es el menor, y sus tres hijas.

Esta, justamente, fue una de las imágenes más conmovedoras, pues Alejandro se encontró con su abuelo, Miguel Uribe Londoño, y sin dudarlo le dio un fuerte abrazo mientras Tarazona lo alzaba en sus brazos. Segundos después, el niño le señaló el féretro y ambos se acercaron.

Estando ahí, mamá e hijo conversaron un momento y enseguida María Claudia Tarazona puso una rosa blanca encima y luego levantó una mano señalando al cielo.

VIDEO: emotivo abrazo del pequeño hijo de Miguel Uribe a su abuelo

