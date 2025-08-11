"Ojalá se haga justicia; no solo por Miguel, por Colombia que merece la paz": María Claudia Tarazona

Desde el Capitolio Nacional, donde se está realizando la cámara ardiente, María Claudia Tarazona expresó unas sentidas palabras por la muerte de Miguel Uribe Turbay en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

Rechazó cualquier acto de violencia o de venganza por la muerte del senador y, en ese mismo sentido, pidió que se haga justicia por él para que el país pueda vivir en paz. Recalcó que la mejor manera de honrarlo es a través de la "unión, paz y amor".

"Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza por la muerte de Miguel (...) Ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia, que los seres humanos respondan por sus actos hacen un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel sino por una Colombia entera que merece vivir en paz", dijo.

Miguel Uribe y su esposa, María Claudia Tarazona // Foto: Facebook Miguel Uribe

Por su puesto, lamentó que se repitiera la historia de violencia con su hijo Alejandro, quien también perdió a su papá a los cuatro años de una manera violenta.

"Él soñaba con la paz y la unión de Colombia, con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás", dijo.

También agradeció a Dios por estos dos meses en los que pudo estar al lado de su esposo durante este proceso y, de esa manera, prepararse para el lamentable desenlace.

Publicidad

"Sin esos dos meses de preparación, hubiera sido imposible enfrentar este momento. Dios está conmigo, me da fortaleza y durante estos dos meses me enseñó el camino del amor", agregó.

Reconocimiento a los médicos

Como ya lo había realizado en repetidas ocasiones en redes sociales, Tarazona volvió a agradecer a los médicos de la Fundación Santa Fe por su trabajo durante estos más de dos meses en los que estuvo en UCI Miguel Uribe Turbay luchando por su vida.

"Hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida a Miguel. Sus médicos, equipo de enfermeros y enfermeras, lucharon a la altura de Miguel, esa batalla que él hubiera querido que dieran y que lo hicieron con altura. Gracias por no desfallecer y estar con él hasta el último minuto", añadió.