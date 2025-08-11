Emotiva respuesta de María Claudia Tarazona a neurocirujano de Miguel Uribe: "A su altura"

El país se encuentra conmocionado por la muerte del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, a sus 39 años.

El deceso ocurrió en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, sobre la 1:56 de la madrugada, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La causa de su muerte fue una hemorragia en el sistema nervioso central, que agravó críticamente su ya delicado estado de salud, como consecuencia directa del atentado que sufrió meses atrás.

Aunque Uribe Turbay permaneció hospitalizado por más de dos meses, un total de 64 días, luchando por su vida desde su ingreso el pasado 7 de junio, no lo logró.

Foto alcaldía de Bogotá.

Es de recordar que el atentado perpetrado por un menor de edad se dio en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá, mientras el senador realizaba actividades de campaña. Durante el ataque, Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna, lo que lo llevó a ingresar a la Fundación Santa Fe en condiciones críticas.

Desde aquel día, el equipo médico de la institución trabajó sin descanso, sometiéndolo a múltiples intervenciones quirúrgicas y procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, que incluyeron sedación profunda y bloqueo neuromuscular.

La clínica emitió un comunicado donde señalaron que "a pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace".

Posteriormente, en las horas de la mañana, Fernando Hakim, neurocirujano que estuvo al frente de las cirugías realizadas al senador, dio un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

En un publicación de instagram se puede leer: "Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré".

A lo que la esposa del senador, Maria Claudia Tarazona, respondió: "Querido Doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido, como el mimo mostró el camino. Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones!".