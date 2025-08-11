Doctor que operó a Miguel Uribe le da el último adiós: "Nunca lo olvidaré"

Luego de más de dos meses de hospitalización, finalmente se confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida en la madrugada del 11 de agosto. El también senador no consiguió superar una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que llevó a que su estado de salud se viera fuertemente agravado.

La triste noticia ha llevado a que desde varios sectores políticos, sociales y empresariales enviaran su voz de aliento a la esposa de Miguel Uribe, sus hijas y seres queridos, quienes enfrentan un difícil momento.

Y es que María Claudia Tarazona, la esposa del senador, dio uso de sus redes sociales para pedir por la salud de su esposo durante estos dos meses, así como el agradecimiento al neurocirujano que estuvo al frente de las cirugías que sufrió Uribe Turbay.



Doctor de Miguel Uribe se despide del senador

Uno de los nombres que más resonó durante todo este tiempo fue el de Fernando Hakim, neurocirujano que estuvo al frente de las cirugías realizadas al senador del Centro Democrático, pero, ante el fallecimiento de Miguel Uribe, Hakim aprovechó sus redes sociales para despedirse del candidato.

En una historia de Instagram, Fernando Hakim escribió: "Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré".

Emotivas palabras hacia el candidato, quien hoy perdió la vida dejando un vacío imborrable en la política colombiana, y siendo un resultado más de la violencia en el país.

Fernando Hakim sobre Miguel Uribe Captura de pantalla, Instagram Fernando Hakim

Doctores de la Fundación Santa Fe dan el adiós a Miguel Uribe

La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, que atendió al senador colombiano Miguel Uribe Turbay desde hace más de dos meses, cuando fue víctima de un atentado," type="text/html" data-cms-ai="0"> calificó de "triste desenlace" la muerte del también precandidato presidencial, ocurrida este lunes a la 01:56 de la madrugada.

"A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace", señaló el parte médico sobre Uribe Turbay, cuyo grave estado de salud mantuvo en vilo a Colombia durante 64 días.

En una breve declaración a la prensa, el director médico de la Fundación Santa Fe, Adolfo Llinás Volpe, leyó un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento y expresó la solidaridad de la institución hospitalaria con la familia Uribe Turbay "en estos momentos de profundo dolor".

"El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido", señaló Llinás, en una comparecencia en la que estuvo acompañado del director general, Henry Gallardo, y el médico Omar Salamanca.

Gallardo agradeció a los medios de comunicación "el respeto máximo por la familia y por todas las entidades que apoyan a Colombia siempre" y destacó que "se han portado fantástico con la Fundación y con todo este proceso".

Uribe Turbay, de 39 años, senador del partido de derecha Centro Democrático, fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas desde el ataque en Bogotá el pasado 7 de junio, cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna mientras daba un mitin político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El pasado fin de semana, la clínica informó de que su estado de salud había empeorado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central que obligó a realizar nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia.

La noticia de su muerte fue recibida con pesar en el ámbito político y social del país, donde distintas personalidades han expresado sus condolencias a la familia.