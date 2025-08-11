Cuerpo de Miguel Uribe será llevado a cámara ardiente en el Congreso

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, confirmó este lunes que el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay podría ser llevado a cámara ardiente en el Congreso para que el país pueda rendirle un último homenaje. Según dijo, ya habló con la hermana de Uribe, María Carolina, quien habría autorizado el traslado.

“Desean que pueda estar en el Congreso. (...) Allá están las puertas abiertas para hacerle el gran homenaje y para que la gente tenga la oportunidad de manifestar sus condolencias a ese gran líder que se nos va hoy”, señaló García.

El congresista lamentó profundamente la muerte de Uribe, ocurrida en la madrugada de este 11 de agosto en Bogotá, y destacó su papel como una de las voces jóvenes más influyentes del Legislativo. “Miguel era una esperanza, un líder con un nuevo estilo de hacer política, fuerte, preciso e inteligente. Marcó una diferencia tremenda desde el primer día que llegó al Congreso”, dijo.

Murió Miguel Uribe Turbay tras atentado en Bogotá Foto: Blu Radio

García también aprovechó para hacer un llamado a que el asesinato del senador sirva para disminuir la tensión política en el país. “Que lo de Miguel sirva para que se bajen los ánimos tan caldeados, esos mensajes fuertes que van y vienen desde la Presidencia, el Gobierno Nacional y los mismos congresistas. No le hacen bien a Colombia”, expresó.

El presidente del Senado pidió al presidente Gustavo Petro enviar “un mensaje de cordura, de tranquilidad y de respeto” y advirtió sobre el riesgo de que el clima electoral lleve al país a “épocas que creíamos superadas”.

“Nos estamos devolviendo 30 años atrás. Si seguimos en esta tónica, vamos a lamentar esto en muchas oportunidades. No podemos permitir que Colombia se nos salga de las manos”, concluyó.