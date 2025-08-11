Esposa de Miguel Uribe confirma su muerte con sentido mensaje: “Yo cuidaré a nuestros hijos”

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada de este lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá, su esposa, María Claudia Tarazona, le dedicó un sentido mensaje de despedida a través de redes sociales.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió Tarazona.

En su mensaje, la esposa del dirigente político expresó que su amor trasciende la vida terrenal y que espera reencontrarse con él algún día. “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, concluyó.

Miguel Uribe Turbay falleció a los 37 años, tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió en el atentado del pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá.