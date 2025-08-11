Hermana de Miguel Uribe publicó otro mensaje con fotos familiares que conmueven a sus seguidores

En las horas de la madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025, se confirmó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a sus 39 años.

Uribe perdió la vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá debido a una hemorragia en el sistema nervioso central. Esta complicación fue una consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

Miguel permaneció hospitalizado por más de dos meses a raíz de las serias heridas causadas por el ataque. La noticia de su muerte ha desatado una ola de reacciones de solidaridad en diversos sectores políticos y sociales del país.

Por su parte, la esposa del precandidato, María Claudia Tarazona, y su hermana, María Carolina Hoyos, han compartido conmovedores mensajes de despedida en redes sociales.

Hoyos publicó imágenes que muestran momentos familiares junto a su madre, la periodista Diana Turbay, así como instantáneas recientes en las que se ve dándole un beso en la mejilla a su hermano.

Horas más tarde, en una publicación compartida con su otro hermano Andrés Albán Holguín, dieron a conocer fotos de emotivos momentos en familia.

En la publicación se puede leer: "Cuesta entender la voluntad de Dios, pero estoy seguro que. El escoge a sus mejores guerreros para mostrarnos el camino. Migue nos harás una falta inmensa tu vida, tu legado y cada recuerdo serán nuestro ejemplo y el de millones de colombianos. Ahora volarás aún más alto, descansa en paz hermano querido".

En los comentarios María Carolina escribió "Juntos para siempre y por siempre", recordando a su hermano con tristeza.

Ante la conmoción nacional, la familia del senador comunicó los detalles para la cámara ardiente y las exequias del senador.

Según señalaron, la cámara ardiente se llevará a cabo a partir de las 4:00 de la tarde de este lunes 11 de agosto de 2025, permitiendo que los restos del senador sean velados en el Capitolio Nacional.

Las exequias de Miguel Uribe Turbay están programadas para el miércoles 13 de agosto a las 12 del mediodía, con una ceremonia religiosa que será oficiada por el cardenal primado, José Luis Rueda Aparicio, en la Catedral Primada de Colombia.