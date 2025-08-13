¿Desde cuándo se puede visitar la tumba de Miguel Uribe? Revelan fecha para ir al Cementerio Central

El país sigue conmocionado tras el fallecimiento del senador y precandidato político Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida luego de recibir dos impactos de bala en la cabeza y otro más en una de sus piernas durante un atentado cometido en el parque El Golfito, en Modelia, Bogotá.

Miguel Uribe, que luchó por su vida durante poco más de dos meses, perdió la batalla ante una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que agravó su estado de salud. Luego de ello, las ceremonias en homenaje, así como los sepelios para el candidato, se han tomado la atención de todos los colombianos.

Por tal motivo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) reveló que, para este miércoles 13 de agosto, no habrá servicio ni acceso para los visitantes del Cementerio Distrital Central, ubicado en la localidad de Los Mártires.

Esta decisión fue tomada de cara a la llegada y entierro de los restos del senador del Centro Democrático, cuya ceremonia fúnebre albergará a autoridades, así como familiares y ciudadanía.

La medida se adoptó para garantizar la logística y seguridad necesarias para el sepelio, mismo que se llevará a cabo luego de la ceremonia religiosa programada en la Catedral Primada de Colombia, en la Plaza de Bolívar. Luego de esto, el féretro será trasladado al Cementerio Central.

Entre pañuelos blancos y lágrimas: así fue la salida del cuerpo de Miguel Uribe Turbay del Congreso Foto: AFP

Visita a la tumba de Miguel Uribe

Las actividades habituales del Cementerio Central se restablecerán el jueves 14 de agosto, por lo que, desde ese día, los visitantes podrán acceder sin ningún problema. Se recomienda a quienes esperaban visitar el cementerio reprogramar la cita.

Por su parte, vale recordar que la UAESP fue enfática en que, por razones de orden público, solo se permitirá el ingreso a las personas invitadas, por lo que está prohibido el paso a personas ajenas al evento fúnebre.



Motivo del entierro en el Cementerio Central

El Cementerio Distrital Central es el más antiguo de Bogotá y un lugar emblemático en la memoria histórica del país. Fue fundado en el siglo XIX, específicamente en el año 1836, y declarado Monumento Nacional en 1984 por medio del Decreto 2390.

En este territorio santo se albergan los restos de personalidades importantes de Colombia, así como mausoleos y esculturas que hacen parte del patrimonio arquitectónico y cultural de la capital.