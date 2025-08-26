Publicidad

Blu Radio  / Política  / "Estoy en la mira de los que cegaron la vida de mi hijo, no me voy a quebrar": Miguel Uribe Londoño

"Estoy en la mira de los que cegaron la vida de mi hijo, no me voy a quebrar": Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño lanzó su precandidatura a la presidencia por el Centro Democrático.

Miguel Uribe Londoño, el perfil del nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático
Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 26, 2025 02:12 p. m.

Miguel Uribe Londoño lanzó su precandidatura a la presidencia por el Centro Democrático desde la Plaza Núñez del Congreso de la República.

Uribe Londoño estaba rodeado de algunas personas cercanas a él y a su hijo Miguel Uribe Turbay.

Uribe Londoño empezó agradeciendo a las personas que le han mostrado su apoyo tras el asesinato de su hijo.

El precandidato también aseguró que actualmente hay un desgobierno y que el próximo año debe recuperarse la seguridad.

Miguel Uribe Londoño dando palabras
Miguel Uribe Londoño dando palabras
Blu Radio

“Ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cegaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y que no me voy a quebrar”, dijo Uribe Londoño.

En el mismo sentido, envió un mensaje a todos los sectores políticos.

Convoco esta unidad nacional para sumar a todos los miembros de los partidos políticos, y sobre todo, sumar a todos los colombianos que no militan en ningún partido. Las ideas de Miguel, esas que diseminó por toda Colombia en su precampaña, que se han vuelto más fuertes y que tuve el privilegio de ayudar a forjar y de construir junto a él, serán por supuesto la guía que me iluminará”, agregó Uribe Londoño.

Además, señaló que reflexionó durante varios días la idea de ser candidato o no, y que finalmente pensó qué le diría Miguel Uribe sobre el tema, y por eso se decidió.

Sé lo que significa perderlo todo, y por eso estoy decidido a que nuestro pueblo lo recupere todo: su voz, su futuro, su vida. Estoy en la obligación, por mi país, por mi hijo y por todos los colombianos, de transformar su martirio en esperanza”, señaló el precandidato del Centro Democrático.

