"Petro está sobredimensionando impacto por venta de Monómeros": exministro de Agricultura

¿Monómeros será la manzana de la discordia entre Petro y Maduro? Esta es la pregunta que ha surgido por estos días, luego de que la Superintendencia de Sociedades iniciara una actuación administrativa de “control” a Monómeros, ante la posible venta de sus acciones que “podría generar y materializar un riesgo de insolvencia”.

El pasado 8 de noviembre, el presidente Petro le envió una carta a su homólogo venezolano en la que se opone “integralmente a una privatización de la empresa”.

Señaló que la venta de la compañía afectaría la soberanía alimentaria de Colombia, pues produce el 40% de los fertilizantes que se utilizan en la producción agroindustrial del país y obligaría a los productores colombianos a "depender de productos extranjeros y del precio de insumos del mercado internacional".

Sobre el tema habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga el exministro de Agricultura Andrés Valencia y dijo que el presidente Petro estaría "sobredimensionando el impacto que tendría una posible venta de Monómeros ".

"Pienso que no pasaría absolutamente nada. Yo creo que el presidente Petro está sobredimensionando el impacto que pueda tener la venta de Monómeros para el mercado de fertilizantes en Colombia, porque esta empresa debe tener, hoy en día, una participación entre el 20% y 25% en el mercado de fertilizantes del país y más o menos el 15% de las importaciones de Urea que realiza Colombia. Las ventas puede ser el 12% de las ventas totales de la torta del mercado de fertilizantes del país. Si esta empresa se vende o se privatiza, básicamente pasaría a otras manos y se acabó. Hoy en día, Monómeros no tiene ningún impacto y no ha tenido ningún impacto en la reducción de los precios de los fertilizantes en el país", aseguró Valencia en Blu radio.

¿Monómeros es rentable?

Según Andrés Valencia, Monómeros ha dado utilidades, "pero no es la más rentable".

"Digamos que hay muchas empresas de fertilizantes en Colombia y de esas su nivel es superior a Monómeros. De hecho, esta empresa ha perdido importancia desde el año 2022 en adelante. Monómeros ha dado utilidades, pero no es la más rentable del mercado.

Sobre importaciones de

Monómeros Foto: Facebook Monómeros

Urea, principal fertilizante en el país.

"Colombia importó, hasta agosto, que son las últimas cifras disponibles, 365.000 toneladas de Urea, de las cuales, más o menos, 57.000 las trajo Monómeros, es un poco más del 15% de las importaciones. Esa Urea, además, no viene de Venezuela, sino de Estados Unidos, México, Suiza, Hong Kong", indicó Valencia.

