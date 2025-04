“Si el Senado no da concepto favorable para la consulta popular, no se hará”: ministro Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti , aseguró que la realización de la consulta popular propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro dependerá exclusivamente de un concepto favorable por parte del Senado de la República. En entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, el alto funcionario explicó que, a pesar del avance de acciones ciudadanas y sociales a favor del mecanismo, el Ejecutivo no puede convocarlo sin el aval legislativo.

“Si el Senado dice no, no hay consulta”, afirmó de forma categórica Benedetti, quien también advirtió que el Gobierno no está “saltándose” los procedimientos constitucionales, aunque sí lamenta la demora o bloqueo político para dar vía libre a la participación ciudadana.

La consulta popular: pasos adelantados y voces críticas

Aunque el ministro aclaró que el Gobierno aún no ha designado oficialmente comités ni líderes para la campaña por el "Sí", reconoció el apoyo de diversos sectores sociales a la iniciativa, entre ellos, las Juntas de Acción Comunal , comunidades indígenas, movimientos estudiantiles y colombianos en el exterior.

“Nosotros no hemos instalado ningún comité ni designado a nadie. Son los movimientos sociales los que, por voluntad propia, están organizándose”, enfatizó Benedetti ante las críticas que señalan una supuesta campaña adelantada sin autorización legal.A pesar de ello, ha sido evidente la presencia de figuras como Jorge Rojas , exsecretario del Dapre y cercano al presidente Petro, liderando encuentros en Bruselas y Cali, promoviendo el respaldo ciudadano a la consulta. Según Benedetti, “Rojas no hace parte del gobierno actualmente, por lo tanto, actúa como ciudadano”.

¿Sí a qué? Contenido de la posible consulta

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue la falta de claridad sobre las preguntas exactas que contendría la consulta popular. Sin embargo, Benedetti reveló que se trataría de temas laborales y sociales basados en convenios internacionales y fallos de la Corte Constitucional. Entre ellos destacan:

Pago del 100 % de recargo dominical.

Horas extras reconocidas a partir de las 6:00 p.m.

Contratación formal para trabajadores de plataformas digitales.

Estabilidad laboral reforzada.

Reconocimiento de licencias y beneficios para aprendices, madres comunitarias y trabajadores con patologías.

“No es una consulta sobre si gusta o no Petro. Es sobre derechos laborales que se han cercenado”, precisó Benedetti.Además, informó que los ciudadanos pueden proponer preguntas en la plataforma consultapopular.mininterior.gov.co, lo que también refuerza el carácter participativo del mecanismo.

El obstáculo del Senado y los tiempos legales

Uno de los puntos neurálgicos del proceso es la necesidad de que el Senado emita un concepto favorable, como exige la Constitución. Benedetti aclaró que existen dos escenarios: si el Senado vota en contra, la consulta no puede realizarse; pero si el Legislativo no se pronuncia dentro del plazo, el Ejecutivo podría avanzar.

“La ley habla de un concepto previo favorable. Si no se pronuncian, después de vencido el plazo, sí podríamos convocar”, indicó el ministro, haciendo referencia al artículo 33 de la Ley 134 de 1994.Según los tiempos establecidos, las preguntas deberían ser presentadas al Senado en abril, con un mes de plazo para su aprobación. En caso afirmativo, las elecciones se realizarían antes del 22 de agosto.

Durante la conversación, Benedetti defendió las reformas que el Gobierno ha intentado impulsar y que, según él, han sido bloqueadas sistemáticamente por el Congreso. Recordó que propuestas clave como el pago de horas extras y la jornada laboral diurna hasta las 6:00 p.m. fueron rechazadas sin debate en la Comisión Séptima del Senado.

“La reforma laboral no se debatió. Se hundió con firmas de senadores que no eran ni siquiera ponentes”, denunció el ministro.Ante la pregunta sobre si la consulta se mantendría en caso de que el Congreso aprobara reformas parciales, como las del Partido Liberal, Benedetti fue contundente:

La consulta va sí o sí. Si hay entendimiento en algunos puntos, podría haber una pausa, pero el mecanismo sigue su curso dijo Benedetti.

Costos fiscales y viabilidad económica

Uno de los temas pendientes es la viabilidad económica de las medidas propuestas en la consulta, especialmente los subsidios a pequeñas y medianas empresas para cubrir nuevos recargos laborales. Benedetti reconoció que los cálculos aún están en elaboración: “Eso se está estudiando. A partir del concepto fiscal del ministro anterior se están haciendo estimaciones, pero no tengo la cifra en este momento”.

¿Complot contra Petro o funcionamiento de la democracia?

La entrevista concluyó con un tono político más agudo. Benedetti cuestionó el doble rasero con el que, según él, se han tratado los mecanismos de participación durante otros gobiernos.

“A Uribe se le aprobó el referendo. A Santos el plebiscito. ¿Por qué a Petro no se le quiere aprobar una consulta?”, se preguntó, insinuando un sesgo estructural contra el actual mandatario.Finalmente, reafirmó que la intención del gobierno es respetar el procedimiento institucional, pero también garantizar que los ciudadanos sean escuchados.

“No hay nada más democrático que el pueblo pronunciándose”, concluyó.