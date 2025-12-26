En vivo
Nigeria confirma que atacó junto a EEUU al Estado Islámico en el noroeste del país

"Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria", declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba.

Nigeria.png
Ataque en Nigeria
Foto: Captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

