Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Inauguran el nuevo búnker de la Fiscalía en Cali, una obra de $476.000 millones

Inauguran el nuevo búnker de la Fiscalía en Cali, una obra de $476.000 millones

El edificio cuenta con 14 pisos de altura, dos sótanos, espacios verdes, restaurantes, locales comerciales y salas de audiencia. Su costo fue de $476.000 millones.

