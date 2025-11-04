Inauguran el nuevo búnker de la Fiscalía en Cali, una obra de $476.000 millones

Fue inaugurada de manera oficial la nueva sede del búnker de la Fiscalía en Cali, Valle del Cauca, luego de dos años de haber iniciado su construcción en inmediaciones al Palacio de Justicia. Las modernas instalaciones del edificio están ubicadas entre las carreras 10 y 11, y entre las calles 12 y 13 del centro de la capital vallecaucana.

El edificio cuenta con 14 pisos de altura, dos sótanos, espacios verdes, restaurantes, locales comerciales y salas de audiencia. Fue construido en un área de 48.760 m², que permitirá albergar a aproximadamente 1.500 funcionarios públicos en sus instalaciones.

“Acá se integran espacios misionales y técnicos, aquí tenemos laboratorios forenses diseñados con la última tecnología, hay laboratorios de química, criminalística, balística, exhumación humana, morfología y la inauguración no solo representa una mejora en nuestra infraestructura, sino también en las capacidades de investigación criminal y judicial”, dijo Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación.

En la zona aledaña al nuevo edificio se realizan diferentes intervenciones en materia de seguridad e infraestructura en las vías aledañas para facilitar su acceso, sumado a estrategias con los habitantes en condición de calle, como parte del plan de renovación urbana que adelantan las autoridades para recuperar el centro de Cali en Ciudad Paraíso.



“Ese cambio hace que los habitantes del sector empiecen a ver que hay cambios en los niveles de seguridad, porque, recordemos, era una zona que estaba caracterizada por una altísima tasa de inseguridad, y ya con todo esto los vecinos empiezan a ver una nueva cara y allí hay todo un componente de la administración. En el caso del búnker de la Fiscalía, nosotros, al inicio de este periodo de gobierno, lo recibimos en un 12% y ya hoy lo entregamos al 100%”, expresó José Oriol Colorado, director de Planes Parciales de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de Cali.

En la nueva sede también estarán ubicadas las oficinas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), para atender de forma rápida e inmediata los casos penales que requieran acciones urgentes, cuando una persona es capturada en flagrancia o por denuncias de un delito. El costo de la construcción de la nueva sede de la Fiscalía en Cali fue cercano a los $476.000 millones de pesos.

