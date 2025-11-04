En vivo
Blu Radio  / Nación  / “El alcalde de Cali no quiere reemplazar las corridas”: Esmeralda Hernández sobre ley ‘No más olé’

“El alcalde de Cali no quiere reemplazar las corridas”: Esmeralda Hernández sobre ley ‘No más olé’

La senadora del Pacto Histórico pidió al alcalde de Cali acatar la ley ‘No más olé’ y sustituir las corridas por actividades culturales que reflejen el verdadero espíritu de las festividades caleñas.

La Arena Cañaveralejo, cuyo nombre oficial es Plaza de Toros de Cali, es un importante recinto ubicado en la ciudad de Cali, Colombia.
Foto: Arena Cañaveralejo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

