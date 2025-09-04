Autores de ley 'No Más Olé' celebran decisión de dejar en firme prohibición a corridas de toros

En las últimas horas de este jueves, 4 de septiembre, la Corte Constitucional, por decisión unánime, dio vía libre a la ley que prohíbe las corridas de toros, rejoneo y becerradas en Colombia.

Además, incluyó la prohibición de cabalgatas, corralejas y peleas de gallos. El alto tribunal declaró exequible la ley ‘No Más Olé’ tras considerar que no vulnera el patrimonio cultural ni a la libertad de expresión.

Tras la decisión del alto tribunal, los autores de la iniciativa se pronunciaron. El representante a la Cámara Alejandro García señala que la ley había sido injustamente demandada.

"Celebramos porque todo el trabajo que hicimos, que fue tan difícil en Cámara, logrando quórum, superando recusaciones infundadas y sacando adelante en el número 15 un proyecto que se había hundido 14 veces es hoy no solo ley de la República, sino que está avalada por la Corte Constitucional", señaló García.

El representante Liberal Juan Carlos Losada, también autor de la iniciativa, dijo que fueron derrotados quienes hacen apología y disfrutan de la tortura y muerte de seres sintientes.

"Esta decisión realmente defiende los animales, que pone los derechos de los animales por encima de los supuestos derechos culturales a torturarlos y esto es gracias a la defensa que hemos hecho de la prohibición de las corridas de toros en Colombia", agregó Losada.

Publicidad

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, quien también es autora de la iniciativa dijo que "hemos logrado algo histórico para los animales y para la vida en nuestro país. Ganamos, la Corte Constitucional declaró exequible la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia".