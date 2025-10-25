Polémica por monja viral en TikTok que resultó ser un estafador: así lo descubrieron

Una nueva controversia sacude a Chile tras revelarse que la popular “monja” conocida como Madre Teresa en TikTok, quien había ganado notoriedad por sus mensajes religiosos y obras solidarias, no sería quien decía ser. Detrás de la cuenta que acumulaba miles de seguidores se encontraba en realidad Andrés Alfaro Araya, un hombre con antecedentes por estafa y que en el pasado se hacía pasar por sacerdote.

El caso salió a la luz gracias a un reportaje del programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, que destapó la verdadera identidad de la religiosa. Alfaro había sido detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en 2016, tras engañar a varias familias con falsas promesas de viviendas, causando un perjuicio que superó los 20 millones de pesos chilenos.

En ese entonces, se presentaba como Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta, y fue señalado como un “falso cura”.



De falso sacerdote a “monja” de TikTok

Ocho años después, Alfaro reapareció en redes sociales con una nueva identidad, asegurando haberse convertido en religiosa de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, institución que, según afirmó, está reconocida por el Ministerio de Justicia.

“Yo soy Teresa. Si bien es cierto que fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja”, declaró en el programa chileno, intentando distanciarse de su pasado.



Actualmente, “Madre Teresa” vende artículos religiosos, realiza obras de caridad y comparte en TikTok videos de oración, canto y baile, que le han permitido construir una comunidad con cientos de seguidores.

A pesar de su supuesto cambio de vida, recientes denuncias apuntan a que Alfaro habría vuelto a pedir dinero a sus seguidores, esta vez alegando que necesitaba fondos para tratar un tumor cerebral. Según informó RT, varias personas aseguran haber sido contactadas con ese mismo argumento.

“Es fácil agarrarse de algo que pasó hace diez años, pero no de lo que estoy haciendo actualmente. Mis seguidores saben que el trabajo que hago es netamente por mis rosarios, porque tengo un tumor cerebral que me tengo que tratar”, afirmó la mujer en defensa propia.

Otra polémica gira en torno a un hombre que aparece en varios de sus videos, identificado como Padre Eugenio. En redes, muchos usuarios lo señalan como su pareja, ya que ambos conviven en la comuna de Las Condes, en Santiago. No obstante, Alfaro lo describió únicamente como “hermano, en el sentido religioso”.

