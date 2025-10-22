VIDEO: polémica por pastor que reprende públicamente a feligrés por una donación "insuficiente"

El hecho ocurrió en Estados Unidos, donde un pastor reprendió a una feligresa que había entregado una donación de mil dólares como parte de lo que él denomina una “semilla de sacrificio” en una megaiglesia de Detroit, reclamándole que él había solicitado dos mil dólares.

Se trata del reconocido pastor estadounidense Marvin Winans, líder de la iglesia Perfecting, ubicada en Detroit. Winans es conocido por haber ganado múltiples premios Grammy como integrante del grupo de gospel The Winans, uno de los conjuntos religiosos más destacados de Norteamérica.

En el video del incidente, la mujer responde ante las exigencias del pastor y afirma que ya está trabajando para reunir el resto del dinero.

Sin embargo, Winans insiste y le aclara: “Eso no fue lo que te pedí que hicieras”.



Pastor Marvin Winans gets upset at a church member for only donating $1200 when he asked for $2000 👀 pic.twitter.com/A2o0zWa1Uv — Daily Loud (@DailyLoud) October 20, 2025

La transmisión en vivo se interrumpió instantes después del suceso, pero el clip fue recopilado y difundido rápidamente en redes sociales. Allí, numerosos internautas criticaron lo ocurrido y arremetieron contra el pastor por exigir donaciones específicas a los fieles y, además, por reprender públicamente a quienes no cumplen con los “valores establecidos” por él.

Asimismo, usuarios locales señalaron que la recaudación de fondos —motivo por el cual el insólito hecho se viralizó recientemente— estaba destinada a una construcción que lleva más de 20 años en obra, y por la cual la familia Winans habría recibido una demanda.



Otros hechos controversiales para Winans

Esta no es la primera vez que Winans se ve envuelto en una polémica. Según informó el diario The Independent, en 2023 la megaiglesia recibió una demanda relacionada con un proyecto de construcción iniciado en 2004, el cual fue criticado porque la iglesia no contaba con los permisos en regla desde 2015, y porque la obra se había convertido en una molestia pública.

Aunque la demanda fue posteriormente retirada tras un acuerdo entre las partes, estas controversias reavivan el debate sobre el poder e influencia de las iglesias en la sociedad, así como sobre la necesidad —o no— de realizar donaciones de montos excesivos.