  • VIDEO: polémica por pastor que reprende públicamente a feligrés por una donación "insuficiente"
    La suma de la donación fue de 1.200 dólares. Sin embargo, la cantidad que pedía el pastor era mucho mayor.
    Foto: captura tomada de redes sociales
    Mundo

    VIDEO: polémica por pastor que reprende públicamente a feligrés por una donación "insuficiente"

    El momento fue captado durante una transmisión en vivo y provocó todo tipo de reacciones en redes sociales, ya que el pastor, ganador de varios Grammy, es una figura ampliamente reconocida en el ámbito religioso y musical.

  • Huelga de motor en Detroit
    Huelga de motor en Detroit
    Foto: AFP
    Motor

    Amenaza de huelga ensombrece la apertura del salón del automóvil de Detroit

    La edición 2022 del Salón del Automóvil de Detroit no tuvo presencia de grandes fabricantes extranjeros como Toyota o Volkswagen.

  • Eminem
    La megaestrella del rap Eminem protestó en contra de la injusticia racial.
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Eminem brilló en el Super Bowl y con un inspirador gesto estalló las redes sociales

    La megaestrella del rap Eminem protestó en contra de la injusticia racial hincando una rodilla en el escenario. Su gesto se hizo viral en tan solo segundos.

  • Lakers.jpg
    Lakers
    Foto: AFP
    Deportes

    Revolcón en NBA: Hawks frenan la racha de Suns mientras Clippers rompen el corazón a Lakers

    Además, Golden State Warriors sumaron su octava victoria seguida mientras que los Toronto Raptors se impusieron a los líderes del Este, los Chicago Bulls.

  • Julio Teherán_Foto_AFP.jpg
    Julio Teherán
    Foto: AFP
    Deportes

    Se acabó la espera: Julio Teherán tiene nuevo equipo de béisbol de las Grandes Ligas

    El lanzador colombiano, según reportes de la prensa especializada en Estados Unidos, habría llegado a un acuerdo con los Tigres de Detroit.

  • 299069_Foto AFP
    Foto AFP
    OLI SCARFF/AFP
    Mundo

    Diez videos que registraron la caída de meteorito que provocó temblor en EE.UU.

    La "ubicación aproximada" de la caída del meteorito fue ocho kilómetros al oeste-suroeste de New Haven, localidad de unos 4.600 habitantes a las afueras de Detroit.

  • 23714_Foto: AFP
    Foto: AFP
    Deportes

    El salón de Detroit, marcado por los prototipos de Nissan y Acura

    Prototipos de Nissan y Acura y el estreno mundial del nuevo buque insignia de la marca de lujo de Ford, Lincoln, cerraron hoy en Detroit la presentación de novedades del Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica (NAIAS), dominadas por lujo y tecnología.

