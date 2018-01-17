Blu Radio Detroit
Detroit
VIDEO: polémica por pastor que reprende públicamente a feligrés por una donación "insuficiente"
El momento fue captado durante una transmisión en vivo y provocó todo tipo de reacciones en redes sociales, ya que el pastor, ganador de varios Grammy, es una figura ampliamente reconocida en el ámbito religioso y musical.
Amenaza de huelga ensombrece la apertura del salón del automóvil de Detroit
La edición 2022 del Salón del Automóvil de Detroit no tuvo presencia de grandes fabricantes extranjeros como Toyota o Volkswagen.
Eminem brilló en el Super Bowl y con un inspirador gesto estalló las redes sociales
La megaestrella del rap Eminem protestó en contra de la injusticia racial hincando una rodilla en el escenario. Su gesto se hizo viral en tan solo segundos.
Revolcón en NBA: Hawks frenan la racha de Suns mientras Clippers rompen el corazón a Lakers
Además, Golden State Warriors sumaron su octava victoria seguida mientras que los Toronto Raptors se impusieron a los líderes del Este, los Chicago Bulls.
Se acabó la espera: Julio Teherán tiene nuevo equipo de béisbol de las Grandes Ligas
El lanzador colombiano, según reportes de la prensa especializada en Estados Unidos, habría llegado a un acuerdo con los Tigres de Detroit.
Diez videos que registraron la caída de meteorito que provocó temblor en EE.UU.
La "ubicación aproximada" de la caída del meteorito fue ocho kilómetros al oeste-suroeste de New Haven, localidad de unos 4.600 habitantes a las afueras de Detroit.
El salón de Detroit, marcado por los prototipos de Nissan y Acura
Prototipos de Nissan y Acura y el estreno mundial del nuevo buque insignia de la marca de lujo de Ford, Lincoln, cerraron hoy en Detroit la presentación de novedades del Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica (NAIAS), dominadas por lujo y tecnología.