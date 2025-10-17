En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Novio de joven hallada con sacerdote en parroquia revela insólita versión

Novio de joven hallada con sacerdote en parroquia revela insólita versión

El video muestra al religioso sin camiseta y a la joven, identificada como Isabela, de 21 años, vistiendo un baby doll.

Joven hallada con sacerdote en parroquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

El caso de un sacerdote hallado en comprometedora situación con una joven en una casa parroquial ha generado un fuerte revuelo en la comunidad católica de Nova Maringá, un pequeño municipio ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso. La historia se ha hecho viral en varios países.

El hecho, que fue registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, muestra al religioso sin camiseta y a la joven, identificada como Isabela, de 21 años, vistiendo un baby doll. En las imágenes también se observa a dos hombres, el padre y el entonces novio de la joven, intentando ingresar por la fuerza al recinto. Al acceder al lugar, hallaron a la joven llorando y escondida debajo del lavabo del baño.

En medio de la conmoción pública, el exnovio de Isabela emitió un comunicado a través de su abogado en el que se desvinculó de cualquier responsabilidad en la filmación y en la irrupción a la casa parroquial. Según detalló, al momento del incidente se encontraba en un viaje de trabajo en el estado de Rio Grande do Sul.

"Estaba totalmente al margen de la situación que se hizo pública", aseguró el joven en el documento, y agregó que los hechos "tuvieron origen en actitudes profundamente reprobables, marcadas por la ruptura de confianza, el irrespeto y la ausencia de cualquier sentido de responsabilidad moral o religiosa".

La familia del joven también se pronunció, indicando que están en contacto con las autoridades y se han puesto a disposición para colaborar con la investigación en curso.

