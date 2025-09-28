Detienen a pastor acusado de abusar a niño de 13 años: le pedía fotos por WhatsApp

Un pastor evangélico de 44 años fue detenido tras ser acusado de cometer abusos sexuales contra un adolescente de 13 años en el interior de la iglesia "Tiempos de Pacto", en Argentina.

La investigación judicial, que se extendió por un año, reveló que el acusado, identificado como Luis Emanuel Jesús Ramírez, no solo habría sometido al menor desde 2021, sino que también lo coercionaba para que le enviara imágenes íntimas a través de mensajes de WhatsApp y lo amenazaba con represalias si revelaba los hechos a sus padres.

La pesquisa comenzó en 2024, cuando la madre del joven interpuso la denuncia formal. Según relató, los abusos ocurrían dentro del templo religioso. A partir de dicho testimonio, la Fiscalía local, a cargo de Betina Lacki (titular de la UFI N° 2), y el juez Juan Pablo Masi (del Juzgado de Garantías N° 4), ordenaron allanar el domicilio del pastor, donde se incautaron dos teléfonos celulares.

Estos dispositivos serán peritados en la División de Delitos contra la Integridad Sexual (DDI) de La Plata en los próximos días, en busca de material probatorio como fotografías, videos o conversaciones que mantuvo con las víctimas.



La investigación también permitió establecer que los presuntos delitos no se limitaban a un único caso. Tras rastrear el entorno del imputado, las autoridades descubrieron que habría más víctimas menores de edad dentro de la congregación, lo que sugiere un patrón de conducta reiterado. Ramírez fue imputado formalmente por "abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto", en concurso real con "abuso sexual agravado por ser cometido contra un menor de 18 años".

El caso trascendió públicamente en mayo del año pasado, cuando familiares de los afectados se congregaron a las puertas del templo para colgar carteles en los que exigían justicia y señalaban al pastor como responsable.

Frente a estas acciones, las autoridades de la iglesia Tiempos de Pacto emitieron un comunicado en redes sociales en el que tacharon el contenido de los carteles de "difamatorio" y anunciaron que tomarían "medidas judiciales pertinentes contra los responsables" de lo que consideraron una campaña para menoscabar la imagen de la institución.

Comunicado iglesia Tiempos de Pacto