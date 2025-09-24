En vivo
Podrían prohibir WhatsApp, Twitch y hasta Roblox a menores de 16 años: este es el proyecto de ley

Podrían prohibir WhatsApp, Twitch y hasta Roblox a menores de 16 años: este es el proyecto de ley

El organismo regulador adelantó que al inicio se enfocará en plataformas con mayor número de usuarios, en los cuales hay mayor riesgo de daño.

Problemas de WhatsApp_AFP_Grok.jpg
Problemas de WhatsApp
Foto: AFP / Grok
Por: AFP
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Australia podría incluir a las empresas tecnológicas WhatsApp y Reddit, así como el gigante del streaming Twitch y la firma de juegos Roblox, en la prohibición nacional de redes sociales para menores de 16 años, anunció el miércoles el regulador del país.

Plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube ya estaban incluidas en la prohibición, adoptada en Australia por primera vez en el mundo.

La jefa de la Comisión de eSeguridad australiana, Julie Inman Grant, escribió a más de 16 empresas para que "autoevalúen" si caen dentro de las condiciones de la veda.

Referencia de Whatsapp.
Referencia de Whatsapp.
Foto: ImageFx

La lista incluye también a Pinterest, Lego Play, la empresa de streaming Kick y la plataforma de juegos Steam.

Las empresas deberán argumentar si creen que su plataforma puede ser eximida de la prohibición, indicó la televisión nacional ABC.

Inman Grant dijo a ABC que algunos casos son "bastante claros", pero que la comisión les "dará el debido proceso".

El organismo regulador adelantó que al inicio se enfocará en plataformas con mayor número de usuarios, en los cuales hay mayor riesgo de daño.

