Barco de carga encalla en playa Los Cocos de Santa Marta por fuerte oleaje

Las olas de más de cuatro metros de altura en el mar Caribe, como consecuencia de un frente frío proveniente de Norteamérica, llevó hasta la costa de Santa Marta a un buque de carga que, dadas las difíciles condiciones, quedó encallado en la playa Los Cocos, justo a un costado de la marina ubicada en la capital del Magdalena.

La embarcación permanece estancada desde la noche de este lunes y podría quedar allí un tiempo más, debido a las condiciones de mar de fondo que aún persisten en el Caribe, provocando estragos en playas, establecimientos de comercio y hasta en vías que bordean el mar.

Este mar de leva, como también se le conoce a dicho fenómeno de fuerte oleaje, obligó a las autoridades a decretar el cierre de las playas, desde Punta Gallinas hasta Urabá, incluso, en Cartagena terminó inundada la avenida Santander, lo que llevó de igual manera a su cierre temporal.

Allí, los bomberos llegaron a cargar piedras que eran arrojadas por la corriente hacia la vía, mientras el mar se abría a bocanadas como fauces de un león que querían tragarse al corralito de piedra.



De acuerdo con el teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del Caribe, hasta este miércoles habrá olas entre 2.5 y 4 metros, con mayor incidencia en el archipiélago de San Andrés, Providencia, las Islas Cayo del Norte, así como en el sur y centro del litoral Caribe colombiano, y de menor medida en el área marítima de la península de La Guajira.