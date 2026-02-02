En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Lluvias y mar de leva en Santa Marta: cierran playas y restringen navegación por frente frío

Lluvias y mar de leva en Santa Marta: cierran playas y restringen navegación por frente frío

Lluvias intensas, alerta roja y un fuerte oleaje en el mar se registra en la capital del Magdalena, mientras las autoridades ordenan cierres de playas, ríos y limitan la salida de embarcaciones

