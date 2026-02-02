Lluvias y mar de leva en Santa Marta: cierran playas y restringen navegación por frente frío

Santa Marta pasó el lunes bajo un panorama poco habitual: lluvias intensas y prolongadas, cielo cerrado, temperatura cercana a los 25 grados y una humedad que ronda el 90 %, producto del frente frío que avanza desde Norteamérica y que está impactando a los siete departamentos de la región Caribe. Las condiciones, según los reportes oficiales, favorecen inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en los cerros y áreas rurales de la Sierra Nevada.

Ante este escenario, la Alcaldía Distrital, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (OGRICC), declaró alerta roja por posibles crecientes súbitas en los ríos Piedras, Manzanares, Guachaca, Mendihuaca, Buritaca y sus afluentes, y llamó la atención sobre el riesgo de deslizamientos en laderas y pendientes pronunciadas. De forma paralela, el IDEAM mantiene alerta naranja meteomarina por el aumento de la velocidad de los vientos y la altura del oleaje frente a las costas samarias.

El fenómeno también se siente en el mar. El frente frío ha generado oleaje atípico, conocido como mar de leva. La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, recomendó a los transportadores de embarcaciones pequeñas y a los bañistas extremar las medidas de seguridad durante cualquier actividad marítima o recreativa, y restringió la navegación de embarcaciones menores por las condiciones climáticas.

Como parte del mismo paquete de medidas, las autoridades locales anunciaron cierres temporales de playas y restricciones a la navegación turística y deportiva en ciertos sectores de la ciudad, con el fin de reducir el riesgo para pescadores, operadores de lanchas y visitantes. El llamado es a respetar las banderas de advertencia en la zona costera y seguir las indicaciones de salvavidas, Policía de Turismo y personal de apoyo en el litoral.



Desde el Distrito insisten en algunas recomendaciones básicas: evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de lluvia más intensa; no cruzar ríos ni quebradas crecidas, “por pequeños que parezcan”; asegurar techos y estructuras ligeras frente a los vientos; no arrojar basura a canales o alcantarillas, y reportar cualquier emergencia a la línea 123. La instrucción general es mantenerse atento solo a la información oficial de la Alcaldía de Santa Marta, la OGRICC, el IDEAM y la autoridad marítima, al menos mientras se mantengan los efectos del frente frío, que podrían extenderse hasta el 7 de febrero, según los pronósticos.

