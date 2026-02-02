En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, ganadores sorteo 2 de febrero de 2026: acumulado asciende a $120 millones

MiLoto, ganadores sorteo 2 de febrero de 2026: acumulado asciende a $120 millones

El sorteo del 2 de febrero de MiLoto ya tiene un acumulado de $120 millones. Más de 7.000 colombianos pueden resultar premiados en categorías secundarias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad