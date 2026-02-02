MiLoto, ganadores sorteo 2 de febrero de 2026: acumulado asciende a $120 millones

El lunes 2 de febrero de 2026 se realizó el sorteo MiLoto, uno de los juegos de azar con mayor número de seguidores en Colombia, gracias a su dinámica sencilla y a su bajo costo de participación. La expectativa entre los apostadores aumentó luego de que en el sorteo anterior se entregara el premio mayor, situación que permitió que el pozo acumulado iniciara con un nuevo monto.

Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: XXXX. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.

Premiación y ganadores

De acuerdo con los datos oficiales emitidos tras la validación del sorteo, más de 7.000 personas resultaron ganadoras en las distintas escalas de aciertos.

La distribución de los premios según el nivel de aciertos se organizó de la siguiente manera:



5 aciertos:

4 aciertos:

3 aciertos:

2 aciertos:

Así funciona MiLoto

MiLoto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa práctica y económica, especialmente frente a sorteos de mayor alcance como Baloto. Su sistema de juego es fácil de entender: el participante debe elegir cinco números dentro de un rango que va del 1 al 39.



Al contar con un universo numérico más reducido, MiLoto ofrece mejores probabilidades estadísticas de acierto en comparación con otras loterías tradicionales.

Más allá de su atractivo por el valor de la apuesta, este juego opera bajo la regulación de Coljuegos, lo que garantiza su legalidad. Los recursos generados por la venta de MiLoto se destinan principalmente al financiamiento del sistema de salud en Colombia, a través de los derechos de explotación que pagan los operadores, representando un aporte directo al bienestar social.



¿Cómo reclamar premios de MiLoto?

Para reclamar premios inferiores a 182 UVT ($9.063.418), el ganador debe presentar la documentación básica exigida por el operador. Entre los requisitos se encuentra el tiquete original; si la apuesta se realizó de forma digital, este debe imprimirse desde el correo electrónico recibido o descargarse desde la sección “Mis Apuestas” del perfil del jugador, asegurando que todos los datos estén correctamente diligenciados.

También es obligatorio presentar un documento de identidad válido, como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

En el caso de premios superiores a 182 UVT ($9.063.418), el proceso incluye un paso adicional. El ganador debe comunicarse previamente al número (601) 742 6861, extensión 72749, en horario de oficina, para recibir la autorización correspondiente y conocer la sucursal fiduciaria asignada.

Para el cobro, se debe presentar el tiquete original en perfecto estado —impreso si la compra fue digital y con todos los campos completos— junto con un documento de identidad vigente, dentro de las opciones permitidas por la normativa.



¿Cómo cobrar gran acumulado de Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto?

El cobro del gran acumulado de juegos como Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto comienza con un contacto directo con la Fiduciaria de Occidente, ubicada en la Carrera 13 #26A-47, piso 9, en Bogotá.

La comunicación debe realizarse con el Director de Gestión de Negocios, a través del teléfono (601) 742 6861, extensión 72749, en horario laboral. Durante esta llamada se efectúa una verificación inicial de los datos del tiquete y se agenda una cita para continuar con el proceso de reclamación del premio.