Antioquia gana $200 millones en MiLoto: estos son los detalles del sorteo

La suerte ha vuelto a elegir a Antioquia como su escenario principal. En el reciente sorteo No. 0477 de MiLoto, realizado la noche del viernes, un ciudadano se convirtió en el nuevo propietario de una fortuna de $200 millones. El tiquete ganador, que ha despertado el entusiasmo de los apostadores en el municipio de Rionegro, fue adquirido bajo la modalidad manual, consolidando una vez más al departamento como uno de los más afortunados para este juego.

Los números que cambiaron la vida de este ganador fueron el 03, 04, 17, 27 y 33. Con este acierto, ya son 10 las ocasiones en las que el premio mayor de MiLoto se queda en territorio antioqueño, demostrando la alta penetración y confianza que los colombianos depositan en este formato.



MiLoto ya había caído esta semana

Este es el segundo premio mayor que entrega MiLoto en la semana, pues el pasado 28 de enero cayó en Bogotá, lo que marca un inicio de año sumamente dinámico para los juegos de suerte y azar en el país. Las estadísticas revelan una tendencia interesante: de las 16 veces que el gran acumulado ha caído en la capital, 10 ganadores optaron por la modalidad automática, mientras que solo 6 prefirieron elegir sus números de forma manual. Esto refuerza la idea de que dejar la elección al azar del sistema es una estrategia tan válida como el análisis personal de cifras.

MiLoto, Sorteo 477, Ganador MiLoto, Lotería Colombia, Resultados MiLoto 30 de enero, Acumulado MiLoto, Juegos de suerte y azar, Baloto, Operador Nacional de Juegos, Premios salud Colombia Baloto

Además del gran premio, el sorteo No. 0477 fue generoso con miles de colombianos. En total, se registraron 10.721 ganadores en las diferentes categorías, distribuyendo una bolsa global de premios superior a los $277 millones.



"El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el sitio web oficial", recordaron las autoridades del juego.



Un impacto real en la salud de los colombianos

Más allá de los premios individuales, MiLoto se ha consolidado como una pieza clave para el financiamiento del sistema público en Colombia. Desde el 20 de octubre de 2023 hasta finales de enero de 2026, el juego ha pagado más de $40.650 millones en premios, beneficiando a un total de 2.425.751 personas.

Sin embargo, la cifra más relevante para el país son los $18.212 millones transferidos al sistema de salud. Estos recursos, derivados de la operación legal de los juegos de suerte y azar, permiten fortalecer la atención hospitalaria y los programas de bienestar social en todo el territorio nacional, reafirmando el compromiso social de la marca.



¿Cómo participar por el nuevo acumulado?

Tras la caída del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia con una cifra inicial de $120 millones para el próximo sorteo. Los interesados en probar su suerte pueden adquirir sus tiquetes de diversas formas:

