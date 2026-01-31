En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Desórdenes y caos durante evento nocturno en el Acuaparque de la Caña en Cali

Desórdenes y caos durante evento nocturno en el Acuaparque de la Caña en Cali

Cientos de personas llegaron al lugar y un grupo derribó las vallas para ingresar por la fuerza, generando desórdenes. En redes circularon videos de enfrentamientos entre asistentes por el ingreso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad