Desórdenes y caos durante evento nocturno en el Acuaparque de la Caña en Cali

En caos terminó una actividad nocturna programada por el Acuaparque de la Caña, en Cali, denominada “Viernes de olas bajo las estrellas”, que estaba prevista entre las 6:00 y las 9:00 de la noche. Al lugar llegaron cientos de personas con la intención de ingresar, y un grupo de asistentes derribó las vallas de seguridad para entrar por la fuerza, lo que desató los desórdenes.

En redes sociales se compartieron varios videos en los que se observa cómo algunos asistentes se enfrentan entre sí para lograr el ingreso. Además, se conocieron denuncias sobre presuntos hurtos a personas que se encontraban en el lugar.

“El ingreso del público al Acuaparque de la Caña se vio alterado, lamentablemente, por un grupo de personas que violentó las vallas de protección, golpeó a una persona del operativo de logística y generó una alteración del orden”, señala un comunicado emitido por el establecimiento público.

La situación fue atendida por las autoridades que se encontraban cerca del lugar, quienes lograron controlar el caos. Incluso, fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que permaneció en la zona hasta altas horas de la noche.



“La Corporación para la Recreación Popular (CRP) agradece a las autoridades, a la Policía Metropolitana de Cali, a la Secretaría de Seguridad y Justicia y al personal de la base aérea Marco Fidel Suárez por la colaboración oportuna para controlar la situación”, indica el documento.

Finalmente, la entidad informó que, pese a los desórdenes registrados, la actividad en la piscina de olas se logró realizar y fue disfrutada por más de 600 personas, al igual que el desarrollo normal de la viejoteca del Acuaparque de la Caña, con la temática de la Noche Blanca.

